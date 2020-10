Seit acht Monaten sind sie quasi arbeitslos – nun haben Vertreter der Veranstaltungsbranche erneut in Hannover demonstriert. Das Bündnis „Alarmstufe Rot“ fordert mehr finanzielle Unterstützung und ein schnelleres Handeln der Politiker.

Veranstalter demonstrieren in Hannover: „Es geht um unser Überleben“

