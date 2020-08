Hannover

Eines ist den Demonstranten aus der Veranstaltungswirtschaft am Mittwoch in Hannover wichtig: „Wir sind keine Corona-Leugner!“ Thorsten Meyer, der Organisator der Veranstaltung, ermahnt seine Leute auf dem Schützenplatz darum: „Tragt Maske, haltet Abstand zueinander und haltet euch auch an die weiteren Auflagen der Polizei.“ Damit ist eine Botschaft verbunden: Die Branche ist auch unter Pandemiebedingungen in der Lage, Veranstaltungen sicher durchzuführen. „Das haben wir seit Jahrzehnten bewiesen.“ Nur dürfen sie seit März nicht mehr.

Branche rechnet mit Pleitewelle

Genau darum sind am Mittwoch unter dem Motto #AlarmstufeRot rund 100 Menschen aus der Branche in Hannover auf die Straße gegangen. Die Veranstalter sagen, es waren 140. Messebauer, Veranstaltungstechniker, Discjockeys, Clubbetreiber, Schausteller und viele Kulturschaffende mehr haben keine Arbeit mehr. Großveranstaltungen sind verboten, Volksfeste gibt es nicht, Diskotheken sind geschlossen und Messen finden kaum noch statt. Mit einem Sarg vorneweg zogen die Protestierer vom Schützenplatz über die Lavesallee vor den Landtag in Hannover. „#wsdsn“, steht auf der Holzkiste – „Wir schaffen das so nicht.“ Die Branche rechnet ab September mit einer großen Pleitewelle, wenn die Überbrückungshilfe ausläuft. „Stecker raus – aus“, sagt später ein Redner.

„Existenzen sind akut bedroht“

„Unsere Existenzen sind akut bedroht“, hieß es im Demoaufruf, den das Veranstalterbündnis vorab verbreitete. „Seit fast fünf Monaten haben wir keine nennenswerten Aufträge mehr und somit keine Umsätze, also auch kein Einkommen mehr.“ Veranstaltungsmeister müssten Pakete ausfahren oder Kisten in Lagerhallen stapeln, um über die Runden zu kommen, hieß es am Mittwoch von Demo-Teilnehmern. „Nicht jeder Messebauer kann Tischler werden.“ Wirtschaftshilfen griffen nicht, und auch die Landesregierung verweigere den Dialog, um gemeinsam an Konzepten zu arbeiten.

Das sagen Demo-Teilnehmer:

„Es kümmert sich keiner um die Azubis“: Wiebke Stenger. Quelle: Karl Doeleke

Wiebke Stenger: „Ich bin Auszubildende als Veranstaltungstechnikerin. Um uns Azubis kümmert sich keiner. Von 60 Prozent Ausbildungsgehalt, die ich derzeit bekomme, kann man vielleicht drei Monate überleben, aber nicht länger. Ich bin hier, weil ich auf einen Dialog mit der Politik hoffe. Damit sie sehen, wie viele Menschen in der Branche arbeiten und Steuern zahlen – aber gerade vergessen werden.“

„Ich verkaufe jetzt Möbel“: Backliner Tex. Quelle: Karl Doeleke

Tex: „Ich bin Backliner, das heißt, ich kümmere mich hinter der Bühne um die Instrumente der Band. Ich bin also der Typ, der dem Musiker die Gitarre reicht. Vor allem kümmere ich mich aber um Schlagzeuge. Normalerweise mache ich 240 Shows im Jahr, dieses Jahr hatte ich bisher sechs. Es ist eng – bis nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich nichts zu tun haben. Darum verkaufe ich jetzt Möbel. Mir war es wichtig, persönlich hier zu sein, um darauf aufmerksam zu machen. Solo-Selbstständige wie ich brauchen eine Perspektive.“

„Brauchen gemeinsame Lösungen mit Politik und Regierungen“: Frequenzmanagerin Svenja Dunkel. Quelle: Karl Doeleke

Svenja Dunkel: Ich mache unter anderem Frequenzmanagement auf Großveranstaltungen, ich sorge also dafür, dass sich Mikro und Handys nicht in die Quere kommen. Viele von uns sind durch das Raster gefallen, weil wir keine klassischen Gewerkschaften haben. Wir müssen uns also selbst organisieren, um unseren Anliegen Stimme und Gesicht zu geben. Darum bin ich hier. Wir wollen nicht subventioniert werden – wir wollen wieder arbeiten können. Wir wissen aber auch, dass es Corona gibt – darum brauchen wir gemeinsame Lösungen mit der Politik und den Regierungen. Wir haben eine riesige Qualität in der Veranstaltungsbranche in Deutschland. Das darf nicht verloren gehen. Die Gefahr besteht aber.“

„Ich will arbeiten dürfen, keine Almosen“: Oliver Ballhorn. Quelle: Karl Doeleke

Oliver Ballhorn: „Ich war gerade mit meiner Ausbildung als Veranstaltungstechniker fertig, als Corona kam. Jetzt habe ich meinen Job verloren, und mein Eindruck ist: Sie vergessen uns. Die Arbeitsagentur sagt, ich sei derzeit nicht zu vermitteln. Arbeitslosengeld und unterbezahlte Hilfsarbeiten sind derzeit meine einzigen Perspektiven. Ich will in meinem Beruf arbeiten dürfen, keine Almosen. Ich will Klarheit über Konzepte, wie ich arbeiten darf – darum bin ich hier.“

Von der Politik die kalte Schulter

Von Politikern und Regierungen fühlen sich die Organisatoren von #AlarmstufeRot im Stich gelassen – das sei ein verheerender Fehler, wie Meyer während der Kundgebung ruft: „Wir sind die sechstgrößte Branche in Deutschland! Applaus hilft uns nicht. Wir brauchen Konzepte!“ Die Branche mit 300.000 Firmen gibt nach eigenen Angaben fast drei Millionen Beschäftigten Arbeit.

Einladung an die Politik zum Dialog – doch keiner der Eingeladenen wollte sich an die gedeckte Tafel setzen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie zum Beweis, dass die Veranstalter von der Politik die kalte Schulter gezeigt bekommen, haben die Organisatoren auf dem Platz der Göttinger sieben eine Tafel mit rotem Tischtuch gedeckt. Namenskärtchen stehen darauf: Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeyer ( CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD). Aber auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hätte Platz nehmen sollen, wie Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Finanzminister Reinhold Hilbers (beide CDU) und einige Landtagsabgeordnete auch. „Wir wollten mit ihnen diskutieren“, ruft Meyer. „Aber nicht einer hat zugesagt, nur einer hat überhaupt abgesagt.“ Das war der Ministerpräsident. Manche schicken später noch Pressesprecher, um sich zu entschuldigen.

Großdemo in Berlin geplant

Doch die Branche lässt nicht locker. Von nun an will da Bündnis jeden Mittwoch vor den Landtag kommen. Weitere Demos laufen in anderen Städten in Deutschland, und am 9. September soll es eine Großkundgebung in Berlin geben. „Da ziehen wir unser letztes Hemd aus“, sagt Meyer.

Von Karl Doeleke