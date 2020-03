Hannover

Es ist kurz nach acht Uhr morgens in einem Aldi-Markt in Ahlem. Die Frau ist viel zu spät dran, hat aber Glück: An der Kasse bekommt sie die letzte noch erhältlich Flasche Desinfektionsmittel. Danach: ausverkauft. Genauso in drei weiteren Aldi-Märkten in Hannover: in Linden, an der Hildesheimer Straße und der Lindemannallee und vermutlich auch in allen anderen Filialen in Hannover.

Aldi hatte eher zufällig am Montag in einer Sonderaktion den Stoff im Angebot, der in Zeiten des sich ausbreitenden Coronavirus extrem gefragt ist. Die Verkaufsaktion des Discounters stehe nicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Sie sei bereits vor Monaten geplant worden, sagte eine Sprecherin von Aldi-Süd der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben seit Jahren im März, wenn die Reisezeit beginnt, immer wieder ein Aktionssortiment mit Desinfektionsmittel“, betonte sie.

Drei Flaschen pro Kunde

Streng rationiert: Ein Zettel mit der Aufschrift „Desinfektionsmittel ab Montag an der Kasse erhältlich! 3 Stück pro Kunde!!“ hängt an der Eingangstür eines Aldi-Marktes in Laatzen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Weil die Aktionsartikel nur in begrenzter Menge vorhanden waren, konnten die Kunden pro Person nur drei Produkte –Desinfektionsspray, -gels oder Hygienetücher – kaufen.

Experten halten die Verwendung von Desinfektionsmitteln für gesunde Menschen für nicht notwendig – Händewaschen reiche vollkommen. Dennoch war die Nachfrage am Montag in Hannover groß. Schon um kurz nach sechs Uhr hätten die ersten Menschen vor dem Markt angestanden, sagt ein Mitarbeiter einer Filiale in Hannovers Westen. Als das Geschäft dann um sieben Uhr öffnete, sei es sogar zu kleineren Auseinandersetzungen unter den Kunden gekommen. „Nichts Handgreifliches, aber durchaus hitzige Streitgespräche“, sagt der Mann. Man habe dann beschlossen, die Mittel nur noch an der Kasse auszugeben. Drei Produkte pro Kunde.

Ein Kunde mit sechs Einheiten Desinfektionsmittel verlässt am frühen Morgen einen Aldi-Markt in der Region Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In einem anderen Aldi-Markt haben sie die Ausgabe gleich anders geregelt: Auch dort hatte es schon vor Ladenöffnung Schlangen vor der Tür gegeben. Man habe die Mittel daher gar nicht erst im Laden aufgestellt. Die Kunden mussten sich vor dem Filialbüro anstellen. Die Mittel wurden an die Kunden einzeln abgegeben.

Weil die Aktion mit der aktuellen Epidemie nichts zu tun hatte und schon vor Monaten geplant gewesen war, gab es von den Mitteln pro Filiale nicht allzu viel. Eine Verkäuferin in der Südstadt berichtet, dass nur etwa zehn Kunden überhaupt etwas von den Mitteln abbekommen hätten.

