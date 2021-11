Hannover

Man kann getrost davon ausgehen, dass Karl Lagerfeld („Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren!“ ) im Grab rotieren würde angesichts der 150-Meter-Schlange vor dem Aldi in der Lindemannallee (Bult). Nicht mehr und nicht weniger als Jogging-Klamotten und Plastiklatschen, versehen mit dem großen Aldi-Logo, wollen die meist jungen Leute hier kaufen. Dafür sind sie aus Bielefeld, Braunschweig und wer weiß noch wo angereist. Und dafür stehen sie mindestens eine Stunde an. Irgendwie geht es um Kult – und damit kannte Karl Lagerfeld sich ja schließlich auch aus.

Dafür steht Hannover Schlange: Aldi verkauft eine eigenen Kollektion mit Klamotten, auf denen das Aldi-Logo gebrandet ist. Quelle: FRANSON

„Alles, was von Aldi kommt, hat irgendwie Charme“, sagt Theodor (25), der mit seinem Kumpel David (26) extra aus Bielefeld hergefahren ist. Seit 10.30 Uhr stehen die jungen Männer in der Schlange, die in Kurven von der Nordoel-Tankstelle bis zum Aldi-Parkplatz reicht. Bevor sie sich im aufgestellten „Airdome“ endgültig für ihre Einkäufe entscheiden, schauen sie noch einmal in die Flyer, die von einer jungen Frau im Weltraum-Anzug verteilt werden. „Wir haben sogar Urlaub dafür genommen“, verraten die beiden begeisterten Discounter-Kunden, die nicht unbedingt ausschauen, als wäre Rot sonst ihre bevorzugte Mode-Farbe. Doch heute kommt bei ihnen einfach alles in die Tüte, was von der Kollektion erhältlich ist. „Wir sollen auch meiner Freundin noch etwas mitbringen“, verrät David.

Sie haben es geschafft: David (25) und Theodor (26) aus Bielefeld mit ihrer Kollektion. Quelle: Samantha Franson

Das Angebot bestimmt die Nachfrage, Rares bringt Bares: In nur fünf Städten – Berlin, Hamburg, Leipzig, Hannover und am Freitag noch in Essen – sind die Klamotten käuflich zu erwerben. Der bequeme Lockdown-Look fürs Sofa bringt die Menschen also runter von selbigem. Doch warum muss ein Lebensmittel-Discounter überhaupt eine eigene Mode-Kollektion – es ist bereits die zweite – unters Volk bringen?

„Die Kollektion ist in diesem Jahr mit dem Trendthema Weltraum verbunden“, erläutert Aldi-Nord-Sprecherin Verena Lissek, selbst in einen roten Aldi-Sweater gehüllt. Feeling like Amazon-Chef Jeff Bezos, der für geschätzt 200 Millionen US-Dollar ins All geflogen ist, oder was? „Die Kollektion, die „Aldi Original“ heißt, soll aber auch an das Thema Pioniergeist erinnern.“ Warum? „Aldi ist als Discounter der Pionier. Wir wollen unseren Kunden vermitteln: Sei ein Original, Du bist ein Original“, sagt Lissek. Aha!

Auch Aldi-Nord-Sprecherin Verena Lissek trägt den roten Sweater. Quelle: Samantha Franson

Quelle: FRANSON

Tausende Originale gibt es nun also auch in Hannover, das zieht. „Ich sehe hier nur strahlende Gesichter“, sagt Jasmin Detlof (38), die an der Ausgabestelle die Glücklichen empfängt, die vor allen in den sozialen Medien zum Kommen angeheizt worden sind.

Jasmin Detlof schaut an der Warenausgabe in viele glückliche Gesichter. Quelle: Samantha Franson

Hannover ist die vierte Stadt, in der die roten Sweater (14,99 Euro), T-Shirts (7,99 Euro), Jogger (14,99 Euro) sowie Socken (2,99 Euro) und vor allem „Aldi-Letten“ (5,99 Euro) aus Plastik in Rot und Blau verkauft werden. Der Rest der limitierten Jogging-Edition in Weltall-Blau und Milchstraßen-Weiß im Batikmuster sowie der rote Blaumann, hier genannt „Boilersuit“, ist nicht käuflich zu erwerben, sondern nur im Gewinnspiel erhältlich. „Wir wollen so garantieren, dass es auch außerhalb der fünf Städte noch etwas für die Kunden gibt“, sagt Lissek.

„Die Sachen sind einzigartig und gleichzeitig ist es abwegig, sie zu haben, es ist halt Trash“, begründet ein gut gelaunter Manuel Griese (20) aus Braunschweig die Tatsache, dass er hier mit Freundin Maria Gebhart (19) steht. „Ich brauche mal wieder eine neue Jogginghose“, sieht Maria den Trip nach Hannover eher pragmatisch. Für knappe 15 Euro ist die Sweatpants ja auch ein Schnapper.

Klamotten zum Gammeln und für die Party

„Weil wir alle einfach eine Macke haben“, begründet lachend Marie Christin, warum sie mit Freund Torben, Schwester Anna-Lena und deren Freund Lukas in der Schlange ausharrt. Für die Studentinnen und die beiden Angestellten bei der Stadt Hildesheim ist das Ganze ein fröhliches Event. „Wir kaufen die Klamotten zum Gammeln, zum Einkaufen und würden natürlich auch auf eine Party damit gehen.“

Lust auf Latschen und Sweater: Lukas (von links), Anna-Lena, Marie Christin und Tom sind aus dem Nachbarlandkreis Hildesheim angereist. Quelle: Samantha Franson

„Ich stehe auf Marken, die keine sind“, erklärt Luise Gomez (27) dagegen ihre Kaufbereitschaft. „Ich habe auch schon die Lidl-Kollektion.“ Mit ihren Freundinnen Elena Ganzel (26) und Elisabeth Tebbe (27), die sich alle im Produktdesign-Studium kennengelernt haben, steht sie nun schon kurz vorm „Airdome“, „um vor allem die Latschen zu kaufen“.

Elena Ganzel (26), Luisa Gomez (27) und Elisabeth Tebbe (27) kaufen gern Marken, „die eigentlich keine sind“. Quelle: Samantha Franson

Die wollen offenbar viele, auch Quentin (20), Dominic (21) und Loris (21) aus Braunschweig spendieren sich selbst die Kultdinger – „möglichst in Blau“. Und haben ihren Spaß beim Warten in der Schlange – Freizeitgestaltung kann so einfach sein.

Quentin, Dominic und Loris aus Braunschweig sind hinter den „Aldi-Letten“ her. Quelle: Samantha Franson

Sollten sie dann mal Geld benötigen, bringen die limitierten Stücke auch etwas ein. Die Plastik-Latschen und Vorgängermodelle, hier für 5,99 Euro gekauft, werden bei Ebay bereits für 16 bis 55 Euro angeboten. Karl Lagerfeld würde... ach, geschenkt!

Von Petra Rückerl