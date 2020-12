Hannover

Mit 1450 Quadratmetern Verkaufsfläche entsteht an der Anderter Straße 16–18 in Misburg einer der größten Aldi-Märkte Deutschlands. Als das Büro Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH aus Burgdorf die Pläne im Bezirksrat Misburg-Anderten gemeinsam mit der Aldi-Immobilienverwaltung präsentierte, gab es Kritik: Die Kommunalpolitiker hatten im Vorfeld gefordert, dass dort auch neuer Wohnraum entstehen solle. Diesen Wunsch setzten die Projektplaner allerdings nicht um.

Planer: Kosten für Wohnungen wären zu hoch

„Wir müssten mit einem Quadratmeterpreis von 14 bis 15 Euro rechnen“, begründeten David Osthof von der Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH und Rouven Gercke von der Aldi-Immobilienverwaltung die Entscheidung gegen Wohnraum über dem neuen Markt. Der hohe Quadratmeterpreis käme zustande durch das natürliche Gefälle auf dem Grundstück und die damit einhergehenden behördlichen Auflagen. „Das Grundstück an sich war schon sehr teuer, hinzu kommen noch die Baukosten“, erklärte Gercke. Um in einer zweiten Etage Wohnraum zu schaffen, brauche es außerdem zusätzliche Parkplätze, wodurch die ohnehin schon hohen Baukosten weiter steigen würden.

Abwärme soll Markt heizen

Am Ende käme durch all diese Faktoren ein Quadratmeterpreis zustande, den kaum jemand zahlen würde, um über einem Aldi-Markt zu wohnen, sagte Gercke. Insgesamt sei der neue Aldi-Markt ein innovatives Projekt. Neben einer Dachbegrünung soll das Gebäude eine Fotovoltaik- und eine CO2-Integral-Anlage bekommen. So könne die Abwärme der Kühlanlage zum Heizen der Verkaufsfläche genutzt werden.

Neben einer Fotovoltaikanlage soll der neue Aldi-Markt auch eine neue CO2-Integral-Anlage bekommen. Diese soll den Markt mit der Abwärme der Kühlanlage heizen. Quelle: Illustration: Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH

XXL-Aldi soll Ende 2021 öffnen

„Insgesamt soll der Markt über eine Fläche von 2000 Quadratmetern verfügen“, sagte Planer Osthof. Dazu gehörten auch Räume für Mitarbeiter, großzügige Lager und Kunden-WCs. Flächenmäßig sei der Aldi in Misburg einer der größten in Deutschland, nur der neue Aldi-Markt in Hamburg-Altona sei größer, erklärte Gercke. Bereits Ende 2021 soll der neue Markt eröffnen.

Die Bezirksratsmitglieder wollten wissen, wie es um die Barrierefreiheit im Markt bestellt ist. Gercke versprach, dass es rollstuhlgerechte Gänge geben werde. Geplanter Baubeginn ist im Frühjahr 2021. Zu den konkreten Kosten und involvierten Handwerksbetrieben wollten sich Gercke und Osthof nicht äußern. Allen Einzelhandelsgeschäften, die sich aktuell auf dem Grundstück befinden, habe Aldi angeboten, in den Neubau einzuziehen. Die ansässige Schneiderei habe dieses Angebot beispielsweise angenommen, berichtete Gercke.

Von Leona Passgang