Hannover

Der 32 Jahre alte Autor Alexander Rudolfi hat den neuen hannoverschen Literaturpreis „Kurt 2019“ bekommen. Die Auszeichnung, am Sonntag erstmals vergeben, erinnert an Kurt Schwitters und sein Gedicht „An Anna Blume“, das Schwitters vor 100 Jahren geschrieben hatte. Rudolfi erhielt den Preis für einen Auszug aus einem längeren Text, in dem es um die nicht ganz einfache Beziehung eines Paares geht.

Die Würdigung wurde nicht von einer Jury vergeben, sondern von einer Runde von Autoren. Das Kulturbüro Hannover und der Verband deutscher Schriftsteller Niedersachsen hatte zur 1. hannoverschen Autorinnen- und Autorenkonferenz (in derzeitiger Stadtverwaltungsschreibweise: „Autor*innenkonferenz“) eingeladen. 25 Schriftsteller hatten sich um die Teilnahme beworben, zwölf waren ausgewählt worden. Von Freitag bis Sonntag stellten sie sich untereinander Texte vor und besprachen und kritisierten sie. Am Ende kürten sie aus ihrer Mitte heraus Rudolfis Arbeit als bestes Skript. Der Preis ist mit der eher symbolischen Summe von 300 Euro verbunden.

Von Bert Strebe