Hannover

Die Polizei ermittelt gegen zwei 33 und 36 Jahre alte Männer. Sie sollen am Donnerstagabend am hannoverschen Hauptbahnhof einen 41-Jährigen durch Schläge und Tritte schwer verletzt haben. Die Ermittler konnten die beiden Angreifer festnehmen. Sie hatten 1,8 beziehungsweise 3 Promille.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die drei Männer, die dem Trinkermilieu am Bahnhof zugerechnet werden müssen, gegen 22.45 Uhr an der Ecke Lister Meile/Rundestraße in Streit geraten. Der Grund dafür ist bislang unklar. Im Verlauf der Auseinandersetzung griffen die beiden Männer den 41-Jährigen an und schlugen ihn zu Boden. Anschließend traten die Angreifer so lange auf ihr Opfer ein, dass der 41-Jährige das Bewusstsein verlor.

Zwei Zeuginnen kamen dem Opfer zu Hilfe. Durch das Einschreiten der Frauen ließen die Angreifer von dem 41-Jährigen ab. Die Polizei, die inzwischen alarmiert worden war, nahm die Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Sie verbrachten die Nacht im Gewahrsam und sollen so schnell wie möglich einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Tobias Morchner