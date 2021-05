Hannover

Paula ist knapp 40 Jahre alt und arbeitet seit mittlerweile zehn Jahren das auf, was ihre Kindheit geprägt hat: Angst, Unsicherheit, fehlendes Urvertrauen und eine Umgebung, in der Alkohol die zentrale Rolle gespielt hat. „Ich durfte nie ich sein“, sagt Paula, die heute in einem sozialen Beruf in der Region Hannover arbeitet. Ihre gesamte Kindheit und Teenagerzeit über habe sie es nur allen recht machen wollen – und sich dabei verloren. Ängste und Depressionen, aber auch körperliche Probleme waren die Folge. „Ich hatte keinerlei Urvertrauen und überhaupt keine Struktur in meinem Leben“, sagt die Enddreißigerin.

Alkoholismus zerstört ganze Familien

Die hat sie erst nach und nach erworben, als sie vor einem Jahrzehnt über den Verein Kibis zur Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholkranken gekommen ist. Die Al-Anon Familiengruppen unterstützen all diejenigen, deren Leben jetzt oder in der Vergangenheit durch das Trinken eines anderen belastet worden ist, egal ob derjenige noch trinkt oder aufgehört hat. Für einige sind tiefe Wunden entstanden, die auch dann bleiben, wenn der Angehörige nicht mehr trinkt, nicht mehr mit einem zusammenlebt oder gar gestorben ist. Die Gruppenmitglieder wissen, dass Alkoholismus nicht nur den Alkoholiker, sondern die ganze Familie zerstören kann.

Ihre Mutter habe Alkohol „auffällig konsumiert“, der Stiefvater sei Alkoholiker gewesen, erzählt die Sozialarbeiterin. „Wir Kinder spielten zu Hause einfach überhaupt keine Rolle, meine Mutter hat es nicht interessiert, was ich denke, fühle oder mache.“ In der Gruppe habe sie dann zum ersten Mal erfahren, dass sie mit ihren Ängsten und Erlebnissen nicht allein ist. „Da sind Menschen, die haben Ähnliches erfahren – und vor allem bewältigt. Das gibt etwas ganz Wichtiges: Hoffnung.“

35. Hannoverscher Selbsthilfetag Auch in diesem Jahr möchten die Selbsthilfegruppen aus der Region Hannover auf ihr Wirken und ihre Themen aufmerksam machen – oder vielleicht gerade jetzt. Denn die Diagnose etwa einer chronischen oder lebensbedrohlichen Erkrankung zu erhalten, stelle nach wie vor viele Menschen vor die Frage, wie es für sie weitergehen kann. Neben einer guten medizinischen Versorgung oder Unterstützung durch eine Beratungsstelle kann es hilfreich sein, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Im vergangenen Jahr – trotz zwischenzeitlichen Lockdowns und dem damit verbundenen Verbot der Gruppentreffen – haben sich 27 neue Selbsthilfegruppen gegründet und in die Datenbank der Kibis, der Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich, aufnehmen lassen. Die Mehrzahl der Nachfragen bei Kibis bezieht sich auf den Themenbereich psychische Probleme und Erkrankungen, hier insbesondere auf das Thema Depression und Einsamkeit. Aber auch Selbsthilfegruppen für suchterkrankte Menschen wurden stark nachgefragt, die Situation des Homeoffice, finanzielle Sorgen und Einsamkeit durch Kontaktbeschränkungen führten nicht wenige Menschen in die Sucht. Während Entzugskliniken ihre Platzzahlen teilweise halbieren mussten, erlebten die Selbsthilfegruppen im Suchtbereich eine stark gestiegene Nachfrage. Am Sonnabend, 29. Mai, präsentieren sich zum 35. hannoverschen Selbsthilfetag zwischen 10 und 16 Uhr rund 65 Selbsthilfegruppen mit ihren Ständen in Hannovers Innenstadt rund um den Kröpcke. Insgesamt sind in der Region Hannover knapp 600 Gruppen zu vielfältigen Themen aktiv. Wer auch dort nicht fündig wird oder selbst eine Selbsthilfegruppe gründen möchte, kann Kibis unter Telefon (0511) 66 65 67 erreichen. sub

Ein langer Trauerprozess

In der Gemeinschaft hat Paula erfahren, geliebt zu werden, auch wenn sie sich selbst noch nicht lieben könne. Sie hat gelernt zu vertrauen, auch wenn sie sich selbst noch nicht trauen kann. „Ich verarbeite immer noch diese Kindheit, es ist ein langer Trauerprozess. Aber ich bin mittlerweile auch so stark, anderen helfen zu können.“ Viele Jahre auch nach ihrem Auszug hatte die Mutter noch Einfluss auf Paula, seit der Erfahrung in der Selbsthilfegruppe ist damit Schluss. „Ganz vorbei wird es nie sein, aber ich habe mein Leben neu aufgestellt, beruflich und privat.“ Eine Ehe von Paula ist gescheitert, man habe sich gegenseitig in den Abgrund gezogen – ganz ohne Alkohol. „Es war eine krankhafte Verbindung, wir drohten gemeinsam unterzugehen.“

Mittlerweile, sagt Paula, habe sie nicht mehr das Gefühl, jemanden zu verlieren oder verantwortlich zu sein für das Tun der anderen. Sie kann trauern, Gefühle zeigen. „Und ich traue mir einiges zu.“ Es ist mehr Ruhe in ihrem Leben. „Vorher gab es ja nur Chaos. Ich dachte lange, das muss so sein.“ Sie könne umgehen mit den Situationen, in denen „ganz unerwartet die Kindheit um die Ecke kommt“. Ihr Therapeut habe ihr zwar die Hoffnung genommen, vollständig zu genesen. „Aber ich lerne viele Dinge und Verhaltensmuster, die meine Kindheit positiv überschreiben“, sagt Paula.

Sorgen können schwimmen

Den Alkohol meidet die Sozialarbeiterin. In ihrer Teenagerzeit, als sie sich in dieser Beziehung ordentlich ausprobierte, habe sie einmal ein Wildfremder angesprochen: „Trink nie, wenn du Sorgen hast, Sorgen können schwimmen.“ Das hat sie sehr geprägt. Und auch das gibt sie weiter in ihrer Gruppe.

Paulas Selbsthilfegruppe ist Teil einer internationalen Gemeinschaft mit mehr als 500 Untergruppen in Deutschland. Bei Al-Anon treffen sich weltweit Verwandte und Freunde von Alkoholikern, die durch das Teilen ihrer Erfahrungen ihre gemeinsamen Probleme zu lösen versuchen. „Wir arbeiten nicht problem-, sondern lösungsorientiert.“ Als einzige weltweite Selbsthilfegemeinschaft für Angehörige von Alkoholikern ist Al-Anon vor 70 Jahren in Amerika gegründet worden. Heute gibt es rund 24.000 Gruppen in über 115 Ländern und etwa 2300 Gruppen für Betroffene unter 18 Jahren. Der Name „Al-Anon-Familiengruppen“ leitet sich ab von „Alcoholics Anonymous Family Groups“.

