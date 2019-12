Damit Jugendliche nicht aus Langeweile Alkohol trinken, bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Workshops an Schulen an. 180 Teenager der IGS Stöcken studierten bei der Voll-Power-Tour in Hannover eindrucksvolle Rap- und Tanzeinlagen ein und stärkten ihr Selbstbewusstsein – damit sie Nein zum Alkohol sagen können.