Allergiker können ein (Klage-)Lied davon singen, Ärzte und Apotheker in der Region Hannover bestätigen es: In diesem Jahr sind Pollen, die empfindlichen Menschen Probleme in Form von Heuschnupfen oder sogar Asthma bereiten, auffällig früh in der Luft unterwegs. Schon Ende Januar brachten die milden Temperaturen Haselnussbäume und -büsche zum Blühen, deren Kätzchen eigentlich als Vorboten des Frühlings gelten. Nun blühen auch die Erlen um Wochen früher als gewöhnlich.

„Pollen noch früher als im vergangenen Jahr“

„Diesmal hat die Saison noch früher angefangen als im vergangenen Jahr“, sagt Apothekerin Magdalene Linz in der Leibniz-Apotheke in der hannoverschen Innenstadt. Dabei sei auch 2019 schon ein recht frühes Pollenjahr gewesen. Die frühere Vorsitzende der Apothekerkammer Niedersachsen berichtet von einem täglichen Kundenstrom, der sich dieser Tage in der Apotheke beraten lässt und mit Tabletten, Augentropfen oder Nasenspray versorgt.

Eine Mitarbeiterin hat gerade acht Packungen mit einer Desensibilisierungslösung zusammengestellt – diese soll unter ärztlicher Anleitung eingesetzt werden, um die Auswirkungen der Allergie möglichst langfristig loszuwerden. „Bei massiven Beschwerden raten wir dazu“, sagt Apothekerin Linz.

„Hypersensibilierung kann Allergikern helfen“

Bei der Desensibilisierung, auch als Hypersensibilisierung bekannt, wird Allergikern das für sie relevante Allergen in steigender Dosis zugeführt, um sie so daran zu gewöhnen. Das kann in Form von Spritzen oder Tabletten geschehen. Auch der Allergologe Wolfgang Lensing, der dem Vorstand der niedersächsischen Ärztekammer angehört, hält viel von dieser Therapie. Sie werde –nicht zuletzt aus Kostengründen – in Deutschland viel zu selten durchgeführt, meint der hannoversche Arzt. „Nur zwanzig Prozent der infrage kommenden Patienten sind hypersensiblisiert“, sagt Lensing.

Viele Patienten tauchten gar nicht mehr in der Praxis auf, seit die üblichen Medikamente rezeptfrei in Apotheken erhältlich seien, neuerdings auch Nasensprays mit Cortison. So werde in vielen Fällen nicht erkannt, ob es bei einer Pollenallergie zu einer sogenannten Super-Infektion gekommen sei, also etwa einer gleichzeitigen Ansiedlung von Bakterien auf der Nasenschleimhaut. „In einem solchen Fall ist ein Cortison-Spray eher kontraproduktiv“, meint Lensing und rät, im Zweifel lieber Arzt oder Ärztin aufzusuchen, die auch wirksamere Medikamente verschreiben könnten. Dies gelte generell auch für Allergiker mit einer Lungenproblematik.

Erlenpollen nehmen zu

Das stürmische und regnerische Wetter hat Pollenempfindlichen am Wochenende vorübergehend Entlastung gebracht. „Da ist ein Wash-out-Effekt eingetreten“, sagt der Allergologe. Mit dem Sonnenschein ändert sich das nun wieder. Der Deutsche Wetterdienst meldet für die Region Hannover aktuell einen vermehrten Flug von Erlenpollen; Haselpollen sind bereits auf dem Rückzug. Schlechte Nachricht für alle, die auf die besonders aggressiv wirkenden Birkenpollen empfindlich reagieren: Auch die Birke, gewöhnlich ab Mitte März an der Reihe, wird mutmaßlich in diesem Jahr früher blühen.

Ingrid Braun-Anhalt vom Gesundheitsamt der Region Hannover kann Pollengeplagten indes etwas Hoffnung machen: Eine Allergie, die sich im Laufe des Lebens entwickele, könne auch wieder nachlassen oder ganz verschwinden. „Wenn in einem Jahr eine überschießende Reaktion des Immunsystems da war, muss das im nächsten Jahr nicht wieder so sein“, berichtet die Ärztin. Bei vielen Menschen würden die Beschwerden zudem mit dem Alter zunehmend schwächer.

