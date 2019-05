Hannover

Am 22. Mai beginnt eine neue Vortragsreihe zum Thema Geldanlage unter dem Titel „Alles angelegt?“. Dazu bietet die HAZ gemeinsam mit der Sparda-Bank analog zur beliebten Reihe „Alles geregelt?!“ gleich drei Vortragsabende an. Dabei erklären Experten, wie man Geld abseits des klassischen Sparbuchs sinnvoll investiert, wie man mit gutem Gewissen nachhaltig Geldanlagen tätigt, und wie man typische Börsenfehler vermeidet. Den ersten Vortrag übernimmt am 22. Mai die Gründerin des Portals „herMoney“, Anne Connelly. Die ehemalige Managerin im Bereich Investment spricht über Finanzfitness für Frauen. Denn oft wirken sich Mutterschaften oder häusliche Pflegefälle vor allem auf die Rente von Frauen aus. Mit ihrem Vortrag möchte Connelly die Zuhörerinnen ermuntern, gezielt Vorsorge für sich zu betreiben und Eigenverantwortung zu übernehmen. „Ein Mann ist keine Altersvorsorge mehr“, sagt Connelly, die Geldthemen einfach und verständlich erklären wird.

Am 5. Juni spricht die Buchautorin Beate Sander, die erst mit 59 begann, aktiv Geld zu vermehren. Die heute 81-jährige Millionärin hat mehrere Aktien- und Börsenführerscheine veröffentlicht und erklärt, was ein Anleger beachten sollte und welche Fehler typisch sind. Zum Abschluss ist Axel Wilhelm als Vorstandsmitglied des Forum Nachhaltige Geldanlagen zu Gast. Er erläutert am 12. Juni unterschiedliche Möglichkeiten, mit gutem Gewissen zu investieren. Es geht darum gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und trotzdem die Rendite genau im Auge zu behalten.

Die Vorträge in der Kundenhalle der Sparda-Bank am Ernst-August-Platz beginnen jeweils um 19 Uhr. Die begehrten Karten kosten 10 Euro und sind in den HAZ-Ticketshops zu haben. Inhaber der AboPlus-Karte und der BankCard der Sparda-Bank erhalten einen Rabatt.

Von Jan Sedelies