Hannover

Umfragen zufolge haben drei Viertel aller Deutschen keine Patientenverfügung. Dabei kann das frühzeitige Verfassen einer Verfügung sowie einer Vorsorgevollmacht im Notfall Familie und Angehörige entlasten und Konflikte vermeiden. Zum Auftakt der dreiteiligen Online-Vortragsreihe „Alles geregelt?“ von HAZ und Neuer Presse in Kooperation mit der Sparda-Bank informierte Palliativmediziner und „Spiegel“-Bestsellerautor Dr. Matthias Thöns über Patientenverfügungen und was dabei zu beachten ist. In seinem Vortrag berichtete der Mediziner unter anderem aus der Praxis, warum Patientenverfügungen gerade jetzt in der Coronapandemie wichtig sind und wie sich Angehörige absichern können.

Was muss in die Patientenverfügung?

„Es gibt fünf wichtige Aspekte, die unbedingt in die Patientenverfügung aufgenommen werden sollten“, sagt Dr. Matthias Thöns. Dazu zählen bisher unheilbare Krankheiten wie Demenz, da Studien zeigen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt lebenserhaltende Maßnahmen wie künstliche Ernährung eher dazu beitragen, dass erkrankte Personen noch mehr leiden. „Es werden öfters Entzündungen auftreten“, sagt Dr. Thöns.

Zudem sollten künstliche Ernährung und Langzeitbeatmung generell in der Patientenverfügung geregelt sein. Dabei ist es wichtig, auch einen Behandlungszeitraum anzugeben, da die Chancen auf eine Genesung mit der Zeit immer geringer werden. „Ich hab für mich selbst eine Zeit von acht Wochen festgelegt“, erzählt der Palliativmediziner. Die letzten beiden Aspekte sind die Wiederbelebung und eine Coronaerkrankung. „Eine invasive Beatmung muss immer möglichst lange hinausgezögert werden“, sagt Dr. Thöns. Deshalb rät er insbesondere älteren Menschen, sich mit dem Thema Beatmung auseinanderzusetzen, damit Ärztinnen und Ärzte im Falle einer Coronaerkrankung dem Willen entsprechend handeln können.

Nie zu jung für eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Dr. Thöns empfiehlt jeder volljährigen Personen eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zu verfassen. „Ohne sie können Familie und Angehörige keine Entscheidungen treffen und es wird vor Gericht beschlossen“, erzählt der Palliativmediziner. Dadurch könne es zu hohen Kosten sowie Streits in der Familie kommen. Das frühzeitige Verfassen der Formulare entlastet also Familie und Angehörige und kann zudem Geld sparen. „In vielen Formularen fehlt die Medikamentation“, erzählt Dr. Thöns. Dies sollte jedoch auf jeden Fall in die Patientenverfügung aufgenommen werden. Formularvorlagen gibt es beim Bundesministerium für Justiz und in der Broschüre zur Vortragsreihe unter abo.haz.de/allesgeregelt.

Von Lucas Kreß