Hannover

Der Deutsche Alpenverein ( DAV), Sektion Hannover, bietet sein erst 2013 für Kosten von 2,5 Millionen Euro erbautes Hannoverhaus in den Kärntener Hohen Tauern zum Verkauf an. Grund sind finanzielle Probleme. Gerüchte, der Sektion drohe die Pleite, weist der Vorsitzende Manfred Bütefisch zurück. „Eine Insolvenz ist kein Thema“, betont er.

Anonyme Schreiben beinhalten Vorwürfe

In den vergangenen Wochen kursierten immer wieder anonyme Schreiben, in denen den Verantwortlichen der Sektion finanzielle Fehlplanungen vorgeworfen wurden. Sowohl das Hannoverhaus als auch dieEnde 2016 eröffnete Kletterhalle Griffreich an der Peiner Straße in Döhren hätten nicht den gewünschten Erfolg. „Wir wollten mit der Kletterhalle nie Geld verdienen und dürfen es als Verein auch nicht. Die finanzielle Situation entspricht den Kalkulationen“, sagt Bütefisch.

Zwei Alpenhütten bereiten finanzielle Probleme

Anders sieht es bei den Hütten der Sektion aus, dem Hannoverhaus, dem ebenfalls in den Tauern über Bad Gastein gelegenen Niedersachsenhaus und dem Kantsteinhaus im Ith. „Vor allem die Alpenhütten stellen eine finanzielle Belastung dar“, räumt Bütefisch ein. Der Grund: Sie lägen abseits der alpinen Hauptwanderrouten, dazu seien in den vergangenen Jahren Probleme mit dem Wetter und als Folge zu geringe Gästezahlen gekommen, und zwar sowohl in der Sommer- als auch in der Wintersaison.

Das Hannoverhaus liegt auf einem in 2566 Metern Höhe auf einem Grat des Ankogels. Der Berg über dem Ort Mallnitz ist bekannt, weil er einst der erste Dreitausender war, der in den Alpen touristisch erschlossen wurde. Es führt eine Seilbahn hinauf, außerdem liegt dort ein Skigebiet, das allerdings nicht beschneit werden kann.

Hannoverhaus hat höhere Marktchancen

Trotzdem hatte sich die Sektion entschlossen, das aus dem Jahr 1911 stammende baufällige frühere Hannoverhaus abreißen und durch den Neubau ersetzen zu lassen. Die Frage, ob nun das wesentlich ältere Niedersachsenhaus oder die moderne Hütte zum Verkauf angeboten werden soll, sei von den Mitgliedern kontrovers diskutiert worden, sagt Bütefisch. „Letztendlich erhofft sich die Mehrheit vom Hannoverhaus höhere Marktchancen“.

Mutmaßungen in den anonymen Briefen, eine ebenfalls beschlossene Umlage unter den Mitgliedern zusätzlich zu den regulären Beiträgen diene dazu, den Verein finanziell über Wasser zu halten, nennt Bütefisch falsch: „Wir brauchen das Geld für notwendige Sanierungsarbeiten am Niedersachsen- und am Kantsteinhaus“.

Alpenvereine haben Vorkaufsrecht

Die bewirtschaftete Alpenimmobilie mit ihren 60 Betten, Gastraum und Terrasse am Ankogel kommt zunächst nicht auf den freien Markt. Gemäß der Hüttenverordnung des DAV haben die anderen rund 360 angeschlossenen Sektionen ein Vorkaufsrecht. Der Verein preist es als „ein auch für Familien mit Kindern attraktives Ausflugs- und Urlaubsziel“. Die Sommersaison dauert knapp 100 Tage, die Wintersaison ist etwas länger.

Was passiert, wenn ein Verkauf nicht zustande kommt, sagt Bütefisch nicht konkret. Er spricht von DAV-internen Möglichkeiten, die dann greifen könnten.

Von Bernd Haase