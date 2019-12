Als 2000 Leipziger in Hannover die Städtepartnerschaft feierten

Hannover/Leipzig

Manchmal ebnen auch kommunale Verbindungen Wege in andere Welten. Eine davon war die Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Leipzig. Sie war Ende 1987 vereinbart worden – also bereits zwei Jahre vor dem Fall der Mauer. Das Abkommen fand damals bundesweit Beachtung und blieb vor allem für die weitere Geschichte Leipzigs nicht ohne Belang. Doch erleben konnten die meisten Menschen die Partnerschaft erst nach dem Fall der Mauer – wie am dritten Advent 1989, als 2000 Leipziger in zwei Sonderzügen nach Hannover kamen.

Fürsprache von Honecker nötig

Die Initiative ging von Hannover aus. Allerdings war es gar nicht so einfach, Verbindungen aufzunehmen. Mehrfach musste Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg ( SPD) bei Erich Honecker vorsprechen, dem Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, bis die Sache ins Rollen kam. Ende November 1987 wurde im Leipziger Rathaus das fünfseitige Dokument unterzeichnet, das im immer noch herrschenden Kalten Krieg eine Besonderheit war. „Ich habe bereits 1973, bei einem ersten Besuch bei der Leipziger Messe, vorgeschlagen, dass die beiden Messestädte eine Partnerschaft aufnehmen sollten. Doch der damalige Leipziger Oberbürgermeister Karl-Heinz Müller schaute mich an, als käme ich von einem anderen Stern“, erinnert sich Schmalstieg heute. Jahre später, beim Besuch der 750-Jahr-Feier Berlins, bot sich eine weitere Gelegenheit, mit Honecker zu sprechen. Doch sein Einverständnis gab der DDR-Herrscher erst nach einem drittem Gespräch bei einem Staatsbesuch in Bonn. „Von da an lief es“, erinnert sich Schmalstieg.

„Im Ton freundlich, in der Sache knochenhart“

Zur Völkerverständigung wolle man beitragen, auch die Trennlinie zwischen Kapitalismus und Sozialismus etwas erträglicher machen und die Friedenskräfte stärken – so argumentierte jedenfalls vor der feierlichen Unterzeichnung am 23. November 1987 der Leipziger Oberbürgermeister Bernd Seidel, der damals Schmalstiegs Gegenüber war. Vereinbart wurden sechs bis acht Treffen von Sportlern, Künstlern, Jugendgruppen pro Jahr. Wie spätere Berichte belegen, war auch die Stasi dabei. Die Gepflogenheiten des offiziellen Umgangs blieben zunächst etwas schwierig: „Protokoll war ungeheuer wichtig für die Kollegen aus Leipzig“, erinnert sich Harald Böhlmann, der frühere Kulturamtschef Hannovers. „Im Ton freundlich, in der Sache knochenhart“ seien die Begegnungen gewesen.

Feierliche Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zwischen Hannover und Leipzig (v. l.): Leipzigs Oberbürgermeister Bernd Seidel, Hannovers Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg und Hannovers Oberstadtdirektor und späterer Leipziger OB Hinrich Lehmann-Grube 1987. Quelle: Hannoversche Allgemeine Zeitung

Dass der Dienst-Mercedes des damaligen hannoverschen Oberstadtdirektors Hinrich Lehmann-Grube ( SPD) auf einer Fahrt von Hannover nach Leipzig seinen Dienst aufgab, war dann aber kein schlechtes Omen. Denn nur drei Jahre später, im Juni 1990, sollte der als „Preuße“ geltende Verwaltungsfachmann Lehmann-Grube zum neuen Oberbürgermeister Leipzigs gewählt werden. Um überhaupt wählbar zu werden, hatte der gebürtige Königsberger Lehmann-Grube sogar die Staatsbürgerschaft der DDR angenommen.

Müllwerker leisten Hilfe

Vor allem im Jahr des Mauerfalls lebte die Städtepartnerschaft gewaltig auf. Die Grenzöffnung erfüllte die Partnerschaft mit Leben. Hannovers OB Schmalstieg durfte in Leipzig auf einer der großen Montagsdemonstrationen sprechen – zum Ärger der Offiziellen. Krankenhäuser, Handwerksinnungen sammelten in Hannover für Leipzig, sogar die hannoversche Müllabfuhr leistete mit mehreren ausgeliehenen Fahrzeugen Aufbau- beziehungsweise Abräumhilfe in der Partnerstadt. Die hannoverschen Rathauskollegen halfen beim Neuaufbau der Verwaltung. Leipzigs legendärer Dirigent Kurt Masur trat mit dem Gewandhausorchester in Hannover auf. Und auch die Leipziger Bürger kamen in Scharen nach Hannover – und wurden mit Gratisbrötchen und Kuchen begrüßt.

Zur Galerie Seit 1987 gab es die Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Leipzig, doch erst nach dem Fall der Mauer lebte sie richtig auf. Im Dezember 1989 kamen 2000 Leipziger zu Besuch nach Hannover.

Elf Jahre später, zur Weltausstellung Expo „Mensch-Natur-Technik“ im Jahr 2000 in Hannover, beteiligte sich Leipzig mit mehreren dezentralen Projekten, die für die Zukunft der Stadt noch sehr bedeutsam werden sollten. Eines der Projekte war der Umbau des Stadtteils Plagwitz von der Industriebrache zum modernen Wohngebiet. Das andere der Wandel des ehemaligen Braunkohletagebaus im Leipziger Süden. Plagwitz ist heute ein pulsierendes und lebendiges Stadtviertel. Und die alten Kohlegruben haben sich zur beliebten Seenlandschaft gemausert.

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger und Mathias Orbeck