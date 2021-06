Hannover

Ein betrunkener und offenbar auch aggressiver Autofahrer hat sich am Freitag in Hannover als Polizist ausgegeben. Der 54-Jährige soll nach einem Streit mit einem anderen Verkehrsteilnehmer ein Blaulicht hervorgeholt und dann durch die Oststadt gerast sein. Dabei überfuhr der Verdächtige auch mehrere rote Ampeln. Gegen den Mann wird nun wegen einer ganzen Reihe an Verstößen ermittelt.

Zeugen hatten die Polizei gegen 21.30 Uhr alarmiert. Nach dem Disput mit einem anderen Autofahrer soll der 54-Jährige ein eingeschaltetes Blaulicht aufs Armaturenbrett seines 6er BMW gelegt haben und davongefahren sein. „Während der Fahrt ignorierte der Mann mehrere rote Ampeln und soll auf bis zu 90 Stundenkilometer beschleunigt haben“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Die Zeugen verfolgten den Mann und gaben den Beamten jeweils den aktuellen Standort durch.

BMW-Fahrer bleibt in Sackgasse stecken

In der Eichstraße (Oststadt) geriet der 54-Jährige schließlich in eine Sackgasse. Weil ein anderer Autofahrer ihm den Weg versperrte, stieg der Verdächtige aus, warf das Blaulicht in den Kofferraum und rannte zu Fuß davon. „Im Rahmen der Fahndung nahm ihn die Polizei an der Bödekerstraße vorläufig fest“, sagt Bertram. Da der Mann nach Alkohol roch, musste er eine Blutprobe abgeben. Das Ergebnis steht noch aus.

Lesen Sie auch: Falsche Polizisten halten Autofahrer auf der A7 an

Gegen den Fahrer wird nun wegen Amtsanmaßung, Trunkenheit am Steuer und diverser Verkehrsverstöße ermittelt. Und noch etwas weiteres entdeckten die Beamten: „Die Nummernschilder am Wagen gehörten nicht zum BMW“, sagt Bertram. Somit wird dem 54-Jährigen zusätzlich Kennzeichenmissbrauch vorgeworfen. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung von 800 Euro zahlen, um vorerst wieder freizukommen.

Von Peer Hellerling