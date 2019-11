Hannover

Bei einem sogenannten alternativen Wohngipfel für Niedersachsen haben Vertreter der Landesarmutskonferenz von der Landespolitik nachdrücklich eine andere Wohnungspolitik gefordert. 100.000 bezahlbare Wohnungen fehlten derzeit in Niedersachsen, sagte Matthias Günther, Vorstand des Eduard-Pestel-Institutes, bei einer Pressekonferenz in der hannoverschen Marktkirche. Mehr als 150 Fachleute, und Betroffene von Wohlfahrtsverbänden, Stiftungen und Gewerkschaften diskutierten am Montag über die dramatische Lage auf dem Wohnungsmarkt.

Bezahlbare Wohnungen fehlen

Während die Nachfrage nach hochpreisigen Wohnungen in den vergangenen Jahren „durchaus marktgerecht“ bedient worden sei, fehlten bezahlbare Wohnungen für niedrige und mittlere Einkommen, sagte Pestel-Institus-Chef Günther weiter. Zwar seien nicht alle Gebiete Niedersachsens gleichermaßen betroffen seien. So gebe es in Südostniedersachsen bekanntermaßen sogar 20.000 Wohnungen zuviel: „Das hilft aber niemandem, der in den Ballungsräumen leben will“.

2018 nur noch knapp 75.000 Sozialwohnungen

Problematisch sei vor allem der Abbau bei den Sozialwohnungen in Niedersachsen, sagte Günther. Der Grund: Bei vielen Sozialwohnungen liefen jahrzehntelange Sozialbindungen aus. Sie dürften mittlerweile als ganz normale Mietwohnungen auf dem Wohnungsmarkt angeboten werden. Es habe in Niederwachsen Ende 2018 nur noch noch knapp 75.000 Sozialwohnungen gegeben. Zum Vergleich: Rund 30 Jahre zuvor seien es noch 290.000 gewesen. Das Land steuere nicht entschieden genug gegen, sagte Günther. Im Gegenteil: Niedersachsen sei, was die Investitionen in den sozialen Wohnungsbau angehe, in einem Vergleich der Bundesländer des Pestel-Institutes auf dem drittletzten Rang gelandet. Nur noch Thüringen und das Saarland seien schlechter gewesen.

Mindestens 100 000 Sozialwohnungen fehlen

Lars Niggemeyer vom Deutschen Gewerkschaftsbund Niedersachsen forderte als Sprecher der Landesarmutskonferenz eine eigene Landeswohnungsbaugesellschaft, die wieder bezahlbare Wohnungen für Normalverdienende anbiete. Die Ausgrenzung der Gruppen, die es schon immer schwer am Wohnungsmarkt hatten, habe deutlich zugenommen, beklagte Meike Janßen vom Sozialverband Niedersachsen. Der Bestand an Sozialwohnungen müsse um mindestens 100.000 angehoben werden. Wichtig sei bei der Planung neuer Wohnungen, die in prekären Wohnverhältnissen Lebenden selbst zu berücksichtigen, forderte Jürgen Schneider von der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen. Die Landesarmutskonferenz ist ein 1995 gegründeter Zusammenschluss von Verbänden und Initiativen.

Von Jutta Rinas