Hannover

Gastro-Aus an einem der wohl prominentesten Orte der City: Der historische Gewölbekeller unter dem Alten Rathaus wird kein Restaurant mehr beherbergen. Das teilte die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG) als Eigentümerin jetzt auf HAZ-Anfrage mit. Zuletzt hatte das asiatische Restaurant Mikado dort 20 Jahre lang seinen Sitz, ging aber pleite. Aktuell werden die Räumlichkeiten entrümpelt, dann geht es an die grundlegende Sanierung. Für die Nachnutzung hat die HRG bereits sehr konkrete Vorstellungen.

Wer momentan durch die Tür des einstigen Mikado schaut, wird lediglich die weißen Wände und Backsteinbögen erkennen. Der Rest des Mobiliars ist in den vergangenen zwei Wochen über große Container entsorgt worden. „Vermutlich bis Anfang nächsten Jahres wird die Sanierung in Anspruch nehmen“, sagt HRG-Geschäftsführer Thomas Heinemann. Zum einen seien 20 Jahre Restaurantnutzung eine sehr lange Zeit, zum anderen hätten die Betreiber nicht allzu viel in die Instandhaltung investiert.

Anzeige

Mehr als 200 Quadratmeter Fläche

Zum Jahreswechsel 2019/2020 meldete das Mikado noch vor der Corona-Pandemie Insolvenz an, seitdem herrschte Stillstand gegenüber der Marktkirche. Heinemann ist daher froh, dass es im Alten Rathaus jetzt endlich vorwärts geht. „Der Insolvenzverwalter hat alles freigegeben“, sagt er. Inklusive der Nebenräume müssen mehr als 200 Quadratmeter wieder in Schuss gebracht werden. Das darüber gelegene Restaurant Atrium hat wegen der Corona-Pandemie nach wie vor geschlossen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Wie es mit dem historischen Rathauskeller weitergehen soll, hat Heinemann schon grob im Sinn: „Wir wollen etwas, das die historische Umgebung mit neuem Nutzen in Einklang bringt.“ Einem weiteren Restaurant verpasst er allerdings eine deutliche Absage. „Es wird keine erneute Gastronomie-Nutzung geben.“ Zum einen gebe es im Haus bereits das Atrium, zudem seien Restaurants unter der Erde in den vergangenen Jahren immer unbeliebter geworden. Möglicherweise spielen auch die Instandhaltungserfahrungen durch die Vormieter eine Rolle.

Designer, Steuerberater, Anwälte

Heinemann kann sich einen Designer als Nachfolger vorstellen – oder Steuerberater beziehungsweise eine Anwaltskanzlei. „Es wäre etwas für jemanden, der eine besondere Umgebung sucht“, sagt der Geschäftsführer. Konkrete Ideen oder gar Anfragen habe er aber noch nicht. Mit dem Anbieten des Kellergewölbes wolle die HRG erst beginnen, wenn die Sanierung Anfang 2021 abgeschlossen ist.

Von Peer Hellerling