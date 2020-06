Groß-Buchholz

Abriss oder Erhalt? Um den Köritz-Hof in Groß-Buchholz vor dem Verfall zu retten, hat der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld die Stadt aufgefordert, das denkmalgeschützte Zweiständerhaus bei der Zwangsversteigerung im August zu kaufen. Wie berichtet, hat eine der beiden Eigentümerinnen den Zwangsverkauf beantragt. Ein unabhängiger Gutachter hat im Auftrag des Gerichts den Verkehrswert von Haupthaus und Atelierhaus mit Anbau auf einem 908 Quadratmeter großen Grundstück mitten im alten restaurierten Ortskern von Groß-Buchholz auf 203.000 Euro geschätzt.

Eigentümer bedauert Versteigerung

Michael Köritz, Sohn des in Hessen lebenden Eigentümers Dieter Köritz, bedauert, dass seine 400 Jahre alte Familiengeschichte nun mit dem Gebäude unter den Hammer komme. Er habe seiner Cousine, Mitbesitzerin des Hofes, von diesem Schritt abgeraten, sagt er. Vergeblich. Die Verantwortung für diese Entwicklung trage die Denkmalschutzbehörde, die über Jahre geblockt, und die Stadt, die sich nicht für den Erhalt interessiert habe.

Streit seit Achtzigerjahren

Tatsächlich geht die Auseinandersetzung der Familie mit den Behörden bis in die achtziger Jahre zurück. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts schien vor zwei Jahren endlich ein Ende in Sicht. Die Stadt legte den Eigentümern einen mehrseitigen Maßnahmenkatalog zur Absicherung und Entrümpelung der Hofanlage vor, den Dieter Köritz jedoch in Teilen zurückwies. Sein Argument: Eine Grundsanierung, die mit den entsprechenden Denkmalschutzauflagen kostspieliger ist als ein Neubau, mache nur Sinn, wenn die Frage der künftigen Nutzung geklärt sei. In einem Schreiben an den Oberbürgermeister kritisierte Dieter Köritz Ende 2018 das disziplinarische Vorgehen der Behörden und forderte stattdessen konstruktive Vorschläge und ein Nutzungskonzept. Er sei gesprächsbereit. Eine Antwort habe es nie gegeben, sagt Michael Köritz heute. Er hatte zwischenzeitlich bei „entsprechenden Stellen“ die Einrichtung eines Naturkindergartens vorgeschlagen. Ohne Erfolg.

Stadt soll Hof erwerben

Der Bezirksrat hat die Hoffnung auf eine sinnvolle Nutzung des Kulturobjekts „von unermesslich hoher historischer Bedeutung für die Landeshauptstadt“ – so die CDU-Fraktion – noch nicht aufgegeben. Die CDU-begründete ihren Antrag auf Ankauf des Hofes mit der Befürchtung, ein privater Eigentümer könnte die historisch wertvolle Immobilie abreißen. „Nur wenn die Stadt oder eine städtische Tochter wie Hanova den Hof erwirbt, verhindern wir die Vernichtung“, sagte Fraktionschef Maximilian Oppelt.

Von Gabi Stief