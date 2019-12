Döhren

Der Schnittpunkt von Abelmann- und Landwehrstraße in Döhren ist ein neuralgischer Punkt. Schon lange haben Anwohner und Lokalpolitiker für Passanten einen sicheren und komfortablen Weg über die Landwehrstraße gefordert, 2020 soll diese tatsächlich kommen. Oft türmen sich in diesem Bereich aber auch Berge von Mülltüten und anderem Abfall, zudem bereiten die dort stehenden Altglascontainer den Anwohnern Kummer. Etliche Bürger, so trug die SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel vor, würden sich am Lärm der vor dem Penny-Markt stehenden Container stören. Manche Döhrener, die dort ihre Flaschen entsorgen, hielten sich nicht an die vorgegebenen Zeiten montags bis sonnabends zwischen 7 und 19 Uhr.

Auch sei die nähere Umgebung der Behälter oft stark verschmutzt. Doch grundlegende Veränderungen, das machte die Verwaltung klar, sind an dieser Ecke nicht zu erwarten.

Kein Geld für leise Lösungen

So lehnte Bezirksratsbetreuerin Gundula Ohlhorst die Anfrage der Sozialdemokraten ab, vor dem Supermarkt sogenannte Unterflur-Container zu installieren. Die unterhalb des Straßenniveaus befindlichen Behälter würden weniger Lärm verursachen. Für Einbau und Unterhalt einer solchen Anlage habe die Stadt aber kein Geld, sagte Ohlhorst. Auch ein anderer Standort sei keine Alternative. „Grundsätzlich sind Lärmbeschwerden oder verunreinigte Standorte kein alleiniger Grund, eine Verlegung positiv zu bescheiden“, erklärte Ohlhorst.

Sie verwies auf die Servicenummer (0800) 999 1199 des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha, unter der sich Bürger beschweren können, wenn Flaschen außerhalb der Einwurfzeiten in die Altglascontainer geworfen werden. „Am Abend oder am Wochenende geht da aber niemand ran“, merkte Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner an.

Betreiber soll konsequenter sauber machen

Gänzlich folgenlos blieben SPD-Anfrage und Anwohnerbeschwerden aber nicht. Die Betreiber der Wertstoffbehälter, so bekundete die Bezirksratsbetreuerin, seien von der Stadt aufgefordert worden, den Standort an der Landwehrstraße konsequenter zu säubern und den Reinigungsturnus an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen – was auf ein häufigeres Fegen hinauslaufen dürfte.

Beschwerden können Bürger auch per E-Mail beim Fachbereich Tiefbau der Stadt loswerden – die entsprechende Adresse lautet fb.tiefbau.sondernutzung@hannover-stadt.de.

Von Michael Zgoll