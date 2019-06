Kiel

Mit seiner fünften Ehefrau Soyeon Schröder-Kim will Schröder vier Programmpunkte absolvieren: Das Ehepaar will am 22. Juni ab 10 Uhr das Welcome-Race auf der Kieler Förde begleiten und am Abend an der Eröffnungsfeier und einem Gala-Dinner um 20 Uhr im Hotel "Kieler Kaufmann" teilnehmen. Tag darauf wollen die Schröders am Mittag die fünf Teams des Nord Stream Race im Olympiahafen Schilksee treffen und am Nachmittag um 16 Uhr den Startschuss der Ostsee-Regatta von Kiel über Kopenhagen, Stockholm und Helsinki nach St. Petersburg geben.

Schwierige politische Gemengelage

Die Stadt Kiel und das Land Schleswig-Holstein reagieren mit Zurückhaltung auf die Visite. Schröder kommt als Lobbyist des russischen Konzerns Gazprom und des deutsch-russischen Gaspipeline-Projekts Nord Stream 2 in einer schwierigen politischen Gemengelage.

Das Projekt ist hoch umstritten. Die USA, Polen und die Ukraine sehen eine wachsende Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas mit Sorge.

Hinzu kommt, dass Russland seit der Annexion der Krim 2014 mit Wirtschaftssanktionen belegt ist. Russische Marineschiffe werden seitdem nicht mehr zur Kieler Woche eingeladen. Das deutsche Außenministerium verweigert ihnen die diplomatische Freigabe.

Zurückhaltender Empfang in Kiel

Der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, wie Schröder Sozialdemokrat, ließ auf Anfrage mitteilen, er werde wohl keine Gelegenheit haben, den Altkanzler zu treffen. Die kurzfristige Einladung zum Gala-Diner im "Kieler Kaufmann" sagte Kämpfer ab, weil dann noch der Eröffnungsempfang der Kieler Woche im Rathaus läuft. Da ist Kämpfer Gastgeber.

Das Präsidium des schleswig-holsteinischen Landtags teilte auf Anfrage mit: "Es ist kein Termin im Landtag oder im Landeshaus geplant, und bisher hat es auch keine entsprechende Anfrage gegeben."

Zu einer politischen Bewertung der Schröder-Visite ließ sich kein Akteur der Kieler Woche hinreißen.

