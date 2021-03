Hannover

Eigentlich wollte der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha seinen Service beim Altpapier in der Region Hannover deutlich zurückfahren. Doch jetzt sind die Pläne den Abfuhrrythmus vom Wochen- auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus umzustellen, erst einmal vom Tisch. Die Politiker im Abfallwirtschaftsausschuss der Region haben sich am Donnerstag dagegen entschieden. Im Oktober hatten sie den Plänen noch zugestimmt.

Kritik an Aha: „Pläne sind eine Lachnummer“

Gegen das Vorhaben, den Abholrhythmus zu ändern, hatte es heftigen Widerstand gegeben. Beispielsweise hatte der Bezirksbürgermeister Südstadt-Bult, Lothar Pollähne, von einer „Lachnummer“ gesprochen und für die Wertstoffinseln ein noch größeres Chaos prognostiziert, als dort ohnehin schon herrscht.

Der neue Abfuhrturnus beim Altpapier sollte in Hannovers Umland von Mitte April an gelten – in der Landeshauptstadt hingegen erst von Beginn des kommenden Jahres an. Als Grund für die Neuregelung führte Aha die drastisch gesunkenen Verkaufspreise für Altpapier an. Der Preisrückgang hat zur Folge, dass der Entsorger in diesem Bereich zuletzt einen Jahresverlust von mehr als 5 Millionen Euro verbuchen musste. Zudem hatte Aha in Hannover Papiermengen ermittelt und dabei festgestellt, dass die Abfuhrtonnen nur zu 55 bis 70 Prozent gefüllt waren.

Kartons landen oft neben den Papiercontainern

Als Grund für den Sinneswandel nennt Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz nun die Corona-Krise: Der weitere Verlauf der Pandemie sei im Oktober nicht prognostizierbar gewesen. Im Lockdown lassen sich die Bürger wesentlich häufiger Pakete schicken als sonst.

Kartons würden oft unzerkleinert in die Sammelbehälter gepackt, heißt es in der Begründung zur Kehrtwende. Dadurch seien die Behälter schnell überfüllt, weitere Altpapierabfälle landeten dann neben den Behältern. Außerdem stellten die Bürger häufig Papier und Kartons zu früh an die Straße – bei Regen seien sie völlig aufweicht. Das habe zwei Folgen: Der zeitliche Aufwand für die Mitarbeiter erhöhe sich erheblich und die Verschmutzung der Straßen nähme zu. Der Mehraufwand mache die geplanten Einsparungen zunichte.

Allerdings ein neuer Abfuhrturnus nicht endgültig vom Tisch. Der Abfallwirtschaftsbetrieb kann ihn einführen, wenn sich die Gegebenheiten ändern, wenn also die Corona-Pandemie besiegt ist.

Von Mathias Klein