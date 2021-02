Hannover

Die Polizei Hannover hat nach Angaben eines Sprechers am vergangenen Wochenende rund 50 Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung eingeleitet. Bei mildem Frühlingswetter hätten unter anderem an den Ufern von Maschsee und Steinhuder Meer viele Spaziergänger die Abstandsregeln und die Maskenpflicht nicht eingehalten. Meistens hätten die Beamten es aber bei Hinweisen auf die bestehenden Regeln belassen, sagte der Sprecher.

Viele Spaziergänger wissen offenbar von der Maskenpflicht am Maschsee nichts. Auch am Montag waren bei Sonnenschein und milden Temperaturen viele Menschen entlang des Ufers unterwegs – und viele trugen wieder keine Maske. Ein Lautsprecherwagen erinnerte die Passanten an die bestehenden Regeln. Diese sind eigentlich klar: Am Maschsee gilt – außer für Jogger und Fahrradfahrer – seit Januar eine Maskenpflicht.

Hängen meist nicht lang: Ein Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün bringt ein Schild zur Maskenpflicht am Nordufer des Maschsees an. Quelle: Rainer Dröse

Und auf die weisen Schilder auch hin. Die von der Stadt mit Draht an Bäumen und Laternen befestigten laminierten Tafeln hängen nach Angaben eines Stadtsprechers allerdings oft nicht lang: „Wir müssen hier von Vandalismus ausgehen.“ Die Stadt habe die gestohlenen Schilder bereits erneuert. Offenbar sind auch diese wieder weg. Die Polizei beschwerte sich am Wochenende, dass es am Maschsee kaum Hinweise auf die Maskenpflicht gebe.

Auch ohne Schilder müssten Hannoveraner die Maskenpflicht eigentlich kennen, sagte der Stadtsprecher. Man habe wiederholt öffentlich auf die Vorgabe hingewiesen und werde das „aktuell noch einmal über die sozialen Medien“ wiederholen. Darüber hinaus wolle man „festere und robustere Varianten von Hinweisschildern prüfen“.

Verbunden mit der Erinnerung an die Maskenpflicht verbreitete die Stadt am Montagnachmittag auch eine Aufforderung der Polizei, die Regeln künftig einzuhalten. Insbesondere auf Uferpromenaden an den Gewässern der Stadt und Region könne es in den kommenden frühlingshaften Tagen zu Gedränge kommen.

Die Polizei bat die Hannoveraner darum, lieber woanders spazieren zu gehen. „Vermeiden Sie den Besuch beliebter Ausflugsziele.“ Man werde die Einhaltung der Regeln kontrollieren, und bei Verstößen „werden diese geahndet, was für die Betroffenen ein Bußgeld zur Folge hat“.

Von Karl Doeleke