An der Hans-Böckler-Allee müssen sich Autofahrer jetzt rund um die Pferdeturmkreuzung auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Das Unternehmen Continental lässt dort tonnenschwere Träger für das Glasdach des gut 1000 Quadratmeter großen Nord-Atriums der neuen Firmenzentrale einschwenken. Wegen der Bauarbeiten stehen bis Mittwochabend Richtung Zentrum nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Vor allem im Berufsverkehr drohen am Mittwochmorgen wegen der Sperrungen Staus und stockender Verkehr. Es empfiehlt sich, den Bereich zu meiden oder weiträumig zu umfahren.

Ab Mittwochabend wieder dreispurig

Aus Sicherheitsgründen wurden entlang der Baustelle bereits am Dienstagmorgen Geh- und Radwege gesperrt, am frühen Nachmittag folgte eine weitere Autospur auf der stadteinwärts führenden Straßenseite. Diese soll ab Mittwochabend, etwa 20 Uhr, wieder befahrbar sein – der Geh- und Radweg allerdings erst ab Donnerstagabend. Radfahrer und Fußgänger sollten entweder ab Pferdeturm auf die andere Straßenseite wechseln oder ab dem Eisstadion entlang der Eilenriede bis zur Clausewitzstraße radeln oder laufen.

Komplizierte Bauarbeiten

Mobile Kräne sollen die schweren Träger der Dachkonstruktion einschwenken. Quelle: Frank Tunnat

Hintergrund der Sperrungen sind die komplizierten Bauarbeiten: Um insgesamt drei bis zu 40 Meter lange und tonnenschwere Stahlträger einzuschwenken, sind drei mobile Kräne erforderlich. Sie benötigen einen großen Sicherheitsradius. Insbesondere die Montage des Fachwerkträgers an der Atriumkante direkt zur Hans-Böckler-Allee erfordert viel Geschick. Dieser Hauptträger ist laut Conti-Sprecher Sven Klingelhöfer etwa 40 Meter lang, vier Meter hoch und rund 2o Tonnen schwer. Am Mittwochmorgen soll er gegen 4 Uhr angeliefert und zwischen 8 und 10 Uhr eingebaut werden. Erst anschließend sei auch der Einbau der kleineren Träger möglich. „Die 20 und 30 Meter langen Träger werden an dem 40 Meter langen Fachwerk-Stahlbalken befestigt“, sagt Klingelhöfer.

Sicherheitsabstand ist nötig

Die Sperrung auf der Hans-Böckler-Allee war bereits seit Dienstagnachmittag erforderlich, um die Baustelle einzurichten und die drei Kräne aufzubauen. Auch für die Anlieferung der kleinen Träger sei – unter anderem aus Sicherheitsgründen – ausreichend Platz nötig gewesen, erklärt Klingelhöfer. Ein etwa 20 Meter langer Träger ist laut Conti-Sprecher zwölf Tonnen schwer. Ein weiterer Stahlträger ist demnach 30 Meter lang und wiegt rund 18 Tonnen. Die beiden kleinen Hauptträger sind jeweils einen Meter hoch.

In etwa zwei Wochen wird weiterer Träger geliefert

In etwa zwei Wochen soll nach Angaben von Klingelhöfer noch ein weiterer Träger für die Dachkonstruktion eingebaut werden. Für die Anlieferung und den Einbau des ebenfalls etwa 40 Meter langen Bauteils kündigt der Conti-Sprecher vergleichbare Sperrungen wie in dieser Woche an.

Neubau mit Parkhäusern und Kita

Der Einbau der Konstruktion für das Glasdach ist Bestandteil eines Millionenprojektes: Das DAX-Unternehmen Continental errichtet direkt neben dem Pferdeturm beidseitig der Hans-Böckler-Allee seine neue Konzernzentrale nach Plänen des Architekturbüros Henn. Die bisherige Zentrale am Standort Vahrenwald ist zu klein geworden. 1250 Mitarbeiter sollen im Neubau Platz finden, eine Erweiterung auf 1600 Arbeitsplätze ist später möglich. Zwei große Parkhäuser und eine Kita entstehen.

So soll es später einmal aussehen. Quelle: Klein Mathias

Glas-Stahlbrücke soll Grundstücke verbinden

Teil des Gebäudekonzepts ist eine 71 Meter lange Glas-Stahlbrücke, die beide Grundstücksteile verbindet und dabei die Hans-Böckler-Allee ohne Stützen überspannt. Das Einschwenken dieser Brücke musste im vergangenen September kurzfristig abgesagt werden, angeblich war das Bauteil noch nicht fertiggestellt. Der Montagetermin ist auf das Frühjahr verschoben. Dann wird es zu Vollsperrungen auf der Hans-Böckler-Allee kommen.

So wächst die neue Continental-Unternehmenszentrale am Pferdeturm in Hannover. Foto vom 26. Januar 2020. Quelle: Continental

