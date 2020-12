Hannover

Armin Weidauer braucht ein bisschen Platz. Er rückt einen Stuhl beiseite, bevor er seinen Rollator durch sein Wohnzimmer schiebt. Wobei: Rollator ist untertrieben für das Gefährt; der Gehwagen hat eine Antenne, eine Solarzelle und jede Menge Technik. Auch eine Fahrradklingel und ein Flaschenöffner fehlen nicht. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, was Armin Weidbauer da vor sich herschiebt: Es ist eine Funkstation, die er auf den Rollator montiert hat. Als Funkamateur hat der Hannoveraner damit sogar schon mit Menschen in Spanien Kontakt aufgenommen.

In Deutschland gibt es rund 67.000 Menschen Amateurfunker. So schreibt es der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) auf seiner Internetseite. Doch sich einfach ein Funkgerät schnappen und loslegen, das geht nicht. Jeder, der Funkamateur sein will, muss zunächst eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur ablegen.

International gültiges Rufzeichen

Am Rollator ist unterhalb der Antenne ein weißes Schild befestigt. „DO4AHW“ steht darauf in schwarzer Schrift. „Delta, Oscar, vier, Alpha, Hotel, Whisky“, sagt Weidauer. Die Kombination kennt er im Schlaf. Hinter der sonderbaren Formel steckt eine einfache Erklärung: Es handelt sich um das Rufzeichen des 72-Jährigen. Weidauer hat die international gültige Kennung nach erfolgreich bestandener Prüfung zugeteilt bekommen.

Aus seinem Wohnzimmer sieht Armin Weidauer Hannovers Fernsehturm. Dort befindet sich eine Relaisstation, die Funksignale empfängt und aussendet, um die Reichweite zu erhöhen. Doch auch das Wetter ist entscheidend, wie gut der Funkkontakt ist.

Funk-Rollator schon von Ministerpräsident bestaunt

„Bei guten Bedingungen kann man bis nach Würzburg oder Helgoland funken“, sagt Weidauer. Sogar bis nach Spanien habe er schon mal gefunkt. Von seiner Wohnung aus sei das allerdings nicht möglich. Das sei einer der Gründe, aus denen er den Rollator umgebaut habe, erzählt Weidauer. Vorne hat der Rollator auf jeder Seite ein Rad, unterhalb der Griffe hingegen jeweils drei Räder. Dadurch ist der Gehwagen geländegängig.

Doch auch, um für den H13, den Ortsverband Hannover des DARC, Werbung zu machen, hat Weidauer den Rollator umgebaut. Der Verein sei auf vielen Außeneinsätzen unterwegs, sagt der 72-Jährige, was auch dem Ministerpräsidenten nicht verborgen geblieben sei. „Auf dem Bothfelder Herbstmarkt hat uns sogar schon Stephan Weil bestaunt“, sagt Weidauer nicht ganz ohne Stolz.

Vom Weltenbummler zum Funkamateur

Wenn man Armin Weidauer zuhört und seinen mühevoll umgebauten Rollator betrachtet, könnte man meinen, er sei schon seit Jahrzehnten Funkamateur. Doch die Anfänge seiner Funkerkarriere liegen noch gar nicht so lange zurück. „Ich habe mich beim H13 angemeldet, als ich vor acht Jahren in Rente gegangen bin. Seitdem bin ich am Basteln“, schildert Weidauer.

Davor hatte Weidauer die Welt kennenglernt. Als gelernter Schlosser brachte er den Menschen vor Ort bei, einen Bus zusammenzubauen. Dafür lebte er viele Jahre lang im Ausland, unter anderem auf den Philippinen, in Malaysia und in Lateinamerika. Den Kontakt hinaus in die Welt hat er sich durch sein Hobby beibehalten.

Von Thea Schmidt