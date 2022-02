Hannover

Notfallambulanz verkürzt Sprechzeiten: Seit zehn Jahren gibt es die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) im Krankenhaus Siloah – zuvor war die Einrichtung am Schiffgraben untergebracht. Die Ambulanz richtet sich an Patienten und Patientinnen mit leichteren Beschwerden, die außerhalb der Sprechzeiten der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen Hilfe benötigen und dafür nicht die oft stark belasteten Notaufnahmen der Kliniken aufsuchen sollen.

Offensichtlich wird das Angebot aber vor allem in den späten Abendstunden nicht besonders gut angenommen – ab April will die KVN die Öffnungszeiten daher um zwei Stunden verkürzen. Nicht um Mitternacht sondern um 22 Uhr ist dann künftig in der Bereitschaftspraxis Feierabend – genau wie in den entsprechenden Einrichtungen der KVN am Krankenhaus Nordstadt sowie in der Kinderklinik auf der Bult.

Es rechnet sich nicht

Grund ist ein signifikanter Rückgang der Patientenzahl in dem späten Zeitraum. „Es rechnet sich nicht, wenn nichts zu tun ist“, sagt KVN-Sprecher Detelf Haffke. „Im gesamten Jahr 2021 haben zwischen 22 und 23 Uhr im Durchschnitt 2,5 Patienten die Praxis besucht. Zwischen 23 und 24 Uhr war es im Schnitt nur eine Person (insgesamt im Durchschnitt 3,5 Personen,“ so Haffke. Für diese Erkrankten stehe regelmäßig ein Arzt oder eine Ärztin sowie bis zu zwei medizinische Fachangestellte bereit. Die wenigen späten Patienten sollen nun durch den ohnehin vorgehaltenen fahrenden Dienst versorgt werden. „Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass nicht alle Patienten, die zwischen 22 Uhr und Mitternacht in die Sprechstunde gekommen sind, erst in dieser Zeit Beschwerden festgestellt haben“, betont Haffke.

Mehr Wünsche nach Hausbesuchen

Die Praxis im Klinikum Siloah ist bislang Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 24 Uhr, mittwochs von 16 bis 24 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 24 Uhr geöffnet. Telefonisch ist sie unter 11 61 17 oder (05 11) 38 03 80 erreichbar. Ab April ist nun zwei Stunden früher Schluss, eine zusätzlich starke Belastung der Notaufnahmen befürchtet die KVN nicht.

„Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst besteht ja aus zwei Säulen“, erläutert Haffke. Zum einen aus dem sogenannten Sitzdienst im Siloah, darüber hinaus aus dem fahrenden Bereitschaftsdienst, der an sieben Tage rund um die Uhr im Einsatz sei. „Wir haben die Zahl dieser Teams in Stoßzeiten in den vergangenen Jahren ausgeweitet“, sagt der KVN-Sprecher. Zwei Ärzte zusätzlich seien unterwegs, da es vor allem in Pandemie-Zeiten mehr Wünsche nach Hausbesuchen gegeben habe.

Von Susanna Bauch