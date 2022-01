Hannover

Die Kreuzung am Aegi ist eine der meistbefahrenen Stellen Hannovers. Hier kommen jeden Tag nicht nur zehntausende Autos sondern auch tausende Radfahrer vorbei. Dazu kommen zahlreiche Fußgänger, die die Straßen am Aegi lieber an den Ampeln überqueren, anstatt den umständlichen Weg durch den Stadtbahntunnel zu nutzen. Dieser hohen Verkehrsfrequenz wird allerdings die Ampelschaltung nicht gerecht, sagt die SPD im Bezirksrat Südstadt-Bult. Im Gegenteil: die Schaltung der Ampel, die geradeausfahrende Radfahrer und abbiegende Autos zugleich zulässt, führe „zu einem erhöhten Unfallrisiko für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen.“

Die Sicht ist schlecht

Konkret meint die SPD die Ampelschaltung für die Autos, die vom Friedrichswall in die Hildesheimer Straße abbiegen. Mit der Grünphase für diese Autos haben auch Radfahrer und Fußgänger, die die Hildesheimer Straße an dieser Stelle überqueren wollen, Grün. Die SPD aus dem Bezirksrat würde diesen Gefahrenpunkt gern entschärfen, sagt die Fraktionsvorsitzende Petra Adolph. Denn für rechtsabbiegende Autofahrer sei an dieser Stelle die Sicht auf die von rechts kommenden Radfahrer nicht gut, oft müsse man sich vorsichtig auf die Kreuzung tasten, berichtet Adolph. Viele Radfahrer seien dort zudem sehr schnell unterwegs.

Mitunter komme es auch zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern auf dem Überweg, berichtet Adolph weiter. Beispielsweise wenn die Ampel auf einer Seite schon Rot zeige, Radfahrer auch noch schnell die Straße auf dem Überweg überqueren wollten.

Stadt will dort nichts ändern

Allerdings gibt es bei der Stadtverwaltung offenbar nicht die Absicht, an der Ampelschaltung etwas zu ändern. In der Antwort an den Bezirksrat beruft sich die Verwaltung auf „Richtlinien für Signalanlagen“, die in dieser Form deutschlandweit angewendet würden. Die Lösung am Aegi sei regelkonform, heißt es im Schreiben der Stadtverwaltung. Im übrigen würde die gleiche Regelung fast überall in der City gelten. Wenn die Stadt die Ampelschaltung ändern würde, müssten alle Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung zudem länger warten, schreibt die Stadt.

Außerdem sei die Furt über die Hildesheimer Straße kein besonderer Unfallschwerpunkt, betont die Stadt. An den Stellen, an denen es ein erhöhtes Unfallrisiko zwischen rechtsabbiegenden Autos und anderen Verkehrsteilnehmern gebe, handele die Stadt auch, zum Beispiel mit Verkehrsspiegeln oder einem blinkenden Ampellicht.

Aber die Stadt prüfe eine getrennte Ampelschaltung an anderen Stellen, „die als unfallauffällig klassifiziert wurden“, heißt es in der Antwort der Verwaltung. Das gelte unter anderem an der Zufahrt der Osterstraße aus Richtung Aegi sowie an der Zufahrt zur Culemannstraße aus Richtung Friederikenplatz.

Von Mathias Klein