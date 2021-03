Ampeln in Hannover: Mit neuer Steuerung schneller durch die Stadt?

Hannover

Hannover rüstet seit Jahren seine Ampeltechnik auf – alles soll künftig dynamisch, smart, vernetzt und kooperativ sein. Bei einer großen Anhörung im Rathaus mit elf Expertinnen und Experten hat sich herausgestellt: Der Innovationsschub ist dringend nötig, weil in allen Ballungsräumen der Trend hin zu besserer Steuerung geht. Allerdings profitieren nicht alle Verkehrsteilnehmer von der Technik. Und die Hoffnung, dass künftig jeder zu jeder Zeit mit dem Auto staufrei in die Innenstadt rollen kann, wird auch nicht erfüllt.

Smarte Verkehrstechnik – aber trotzdem rote Ampeln

„Egal wie gut wir steuern: Es wird trotzdem weiter rote Ampeln geben“, sagte Professor Jürgen Krimmling vom Dresdener Institut für angewandte Verkehrstelematik (Inavet) zum Abschluss der fast zweistündigen Anhörung. Aber zumindest gebe es Techniken, die die Fahrt künftig erleichtern und verkürzen könnten.

Kassel etwa ist dank eines Pilotprojekts weiter als Hannover. Dort können sich Autofahrer bereits anzeigen lassen, wie schnell sie fahren müssen, um die nächste Ampel noch während der Grünphase zu erreichen. In der Stadt, knapp halb so groß wie Hannover, sind 217 Ampelkreuzungen mit der nötigen Technik ausgerüstet.

Sensoren reichen nicht

Kassels Verkehrschef Thorsten Mildner wies aber darauf hin, dass es nicht reicht, Sensoren an den Ampeln zu installieren. Glasfasernetze müssen vergraben werden, Verkehrsrechner aufgerüstet, Ampelsteuerungen umgebaut werden. Eigentlich sei es darum gegangen, die Bevorrechtigung für Busse und Bahnen zu verbessern. Weil aber die neueste Pkw-Generation, etwa der Golf-8, bereits über Techniken verfüge, direkt mit den Ampeln zu kommunizieren, profitierten auch die Autofahrer von der Anwendung. Und wer keinen Golf-8 hat, kann sich die Anzeigen über eine App aufs Handy holen.

Dynamische Pulksteuerung? Manchmal geht es nicht vor und nicht zurück: Stau in der Marienstraße. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das ist auch in Hannover geplant. Dank des neuen Verkehrsrechners soll der Service noch in diesem Jahr erstmals auf ausgewählten Routen nutzbar werden. In der Ratspolitik herrscht aber aus Erfahrung inzwischen stets leiser Zweifel an solchen Ankündigungen. Die vor Jahren für die Marienstraße eingerichtete „dynamische und adaptive Pulksteuerung“ habe schließlich auch nie die versprochenen Verbesserungen gebracht, unkte Grünen-Ratsherr Daniel Gardemin.

„Hannover auf gutem Weg“

Von der Technischen Universität Braunschweig aber bestätigte Verkehrsingenieur Professor Stephan Hoffmann, dass Hannover „mit den Dingen, die hier passieren, auf einem guten Weg“ sei. Der Trend gehe zu hochgerüsteten Verkehrsmanagementzentralen, zu Sharing-Poolangeboten wie Moia und etwa dynamischen Fahrspuraufteilungen wie auf dem Messeschnellweg (auch wenn sie dort nicht mehr so recht funktioniert). 2030 werde es „kooperativen Mischverkehr“ geben statt der Beschränkung vieler Verkehrsteilnehmer auf „nur Auto“ oder „nur Stadtbahn“, sagte Hoffmann. Dafür scheine Hannover gut gerüstet.

Tatsächlich sitzt eines der Unternehmen, das bundesweit für intelligente Verkehrssteuerung gefragt ist, in Hannover-Marienwerder: das Unternehmen Graphmasters, ein 2017 aus einem Uni-Startup entstandener Anbieter. Drei Ingenieure hatten sich selbstständig gemacht, inzwischen ist das Team 54 Köpfe stark und managt mit seiner Technik etwa die Anfahrt zum Corona-Impfzentrum Köln, wo jeder Kunde dank eines QR-Codes direkt zum richtigen Eingang geleitet wird, aber auch den Verkehr bei Großkonzerten in Hamburg oder den Stadionanreiseverkehr in Stuttgart.

Nunav-App für Großereignisse

Warum denn Graphmasters nicht in Hannover aktiv sei, wollte SPD-Fraktionschef Lars Kelich von Mitgründer Alexander Meister wissen. Der konnte beruhigen. Sowohl Konzertverkehre wie bei Guns N’ Roses unter dem Expo-Holzdach oder bei Helene Fischer und Rammstein in der HDI-Arena seien mit der Nunav-App des Unternehmens gemanagt worden, ebenso der bisher einzige autofreie Adventssonnabend in der Innenstadt 2019. Den nannte Konrad Vinken vom Verkehrsbereich der Region als besonders gutes Beispiel für intelligente Steuerung: „Wer dabei war, hat gemerkt, was für eine entspannte Stimmung war.“

Bei der Nunav-Navigationsapp geht es darum, nicht alle Autofahrer auf die kürzeste Strecke zu leiten, weil es dort dann vor allem bei Großveranstaltungen plötzlich zu heftigen Staus kommt, wenn Tausende das gleiche Ziel haben. Stattdessen misst Nunav, wie viele andere Autos noch das gleiche Ziel haben, und versucht, die Strecken zu entzerren. Bis zu 30 Prozent Zeitersparnis bringe das, sagt Meister. Inzwischen arbeitet das Unternehmen auch mit dem Parkhausanbieter Hanova zusammen, um Autos auf freie Stellplätze zu leiten.

Shuttle zur Altstadt

In Salzburg koordinieren die Graphmasters die Verkehrssteuerung für die Anfahrt zur Altstadt: Dort werden Autos auf einen großen Parkplatz geleitet, wo sie ein schneller Shuttle-Bus abholt. Das wünschen sich Hannovers Geschäftsleute schon lange. Die Region rüstet derweil etliche P+R-Plätze mit Sensortechnik auf, um die Anreise aus dem Umland kombiniert mit Auto und Stadtbahn komfortabler zu machen. Die Üstra kauft zusätzliche Stadtbahnen, damit sie die erhofften Mehrkunden überhaupt transportieren kann. So soll der Autoverkehr entzerrt werden.

Für Radfahrende hat sich einiges verbessert in Hannover. Von den neuen Verkehrssteuertechniken aber profitieren sie nicht, wurde in der Anhörung bemängelt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Alles gut also in der schönen neuen (Verkehrs-)Technikwelt? Nicht für alle, wie Vertreter von Radfahr- und Fußgängerlobby anmahnten. Dirk Hillbrecht vom Fahrradclub ADFC etwa wies darauf hin, dass Radfahrende mit verschiedenen Tempi von 15 bis 30 Kilometern in der Stunde unterwegs und deshalb für Verkehrssteuerungen schwer zu koordinieren seien. Doch wer mit dem Rad unterwegs sei, leide gerade besonders unter jeder Fahrunterbrechung, weil er mit Muskelkraft wieder anfahren müsse, sagte Hillbrecht.

Parken teurer machen?

Krzysztof Mieloch vom Fußgängerverein warnte, dass der „digitale Straßenbau“, den Deutschland gerade erlebe, tendenziell zu mehr Autoverkehr führe, weil ja alles komfortabler werde. Er empfahl eine City-Maut und eine Steigerung der Parkgebühren, „bis die Nachfrage nach Parkplätzen das Angebot nicht mehr übersteigt“. Das sei klassische Marktwirtschaft, „und so lange Parken billiger ist als ein Üstra-Ticket, ist noch Luft nach oben.“

Für das Verkehrsplanungsbüro PGT zeigte Heinz Mazur auf, dass sich zwar der Verkehrsmix insgesamt vom Auto zum Rad verschiebt. Weil aber die Mobilität insgesamt zunehme, habe der Autoverkehr in den vergangenen Jahren absolut um 11 Prozent zugenommen. „Wenn künftig auch noch die freien Parkplätze digital komfortabel angezeigt werden, kann das dazu führen, dass noch mehr Menschen aus dem Umland mit dem Auto direkt in die Stadt fahren“, sagte Mazur.

Ein Spagat

Es bleibt also ein Spagat mit der neuen Technik. „Spannend und spannungsreich“ seien die Hinweise der Experten gewesen, sagte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Die Politik muss nun die richtigen Schlüsse daraus ziehen.

Von Conrad von Meding