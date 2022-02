Hannover

Vor dem Amtsgericht Hannover musste sich am Dienstag ein Hausarzt aus einem nördlichen Stadtteil Hannovers verantworten. Ein Patient hatte dem Mediziner vorgeworfen, ihn während einer Ultraschalluntersuchung sexuell missbraucht zu haben.

Die Beweislage gestaltete sich kompliziert. So stand die Aussage des Internisten gegen die des 19-Jährigen. Letztlich entschied das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Olaf Wöltje, den Arzt freizusprechen. Allerdings waren die Schilderungen des Patienten so glaubwürdig, dass das Gericht keinen Anlass für eine Falschaussage sah.

Patient kommt wegen Erkältung – Arzt schlägt Ultraschall vor

Der Vorwurf des jungen Mannes hatte eine Vorgeschichte. Der Gymnasiast, der vor etwa vier Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen war, hatte im April vergangenen Jahres wegen Erkältungssymptomen die Praxis seines Hausarztes aufgesucht. Am selben Tag hatte er aus Krankheitsgründen eine Klausur nicht mitschreiben können und benötigte nun ein Attest. Neben Husten, Schnupfen und Halsschmerzen hatte der damals 18-Jährige gegenüber seinem Arzt auch Bauchschmerzen als Symptom angegeben.

Das Bauchweh nahm der Internist zum Anlass für einen Ultraschall, den er sogleich durchführte. Dabei stellte er fest, dass sich im Magenbereich seines Patienten Gase gebildet hatten, die eine genaue Untersuchung einiger Organe verhinderten. Für den Ultraschall musste der Schüler sein T-Shirt hoch und die Hose nach unten ziehen. Durch die Untersuchung im unteren Bauchbereich bekam der Patient schließlich eine Erektion – auch weil der Arzt seinen Patienten mit einer Hand am Glied berührt haben soll. Beides will der Mediziner nicht bemerkt haben.

Patient bricht Behandlung aus Scham ab

Aus Scham brach der junge Mann die Behandlung ab. Weil er sich um seine Gesundheit sorgte, vereinbarte er trotzdem einen Folgetermin für einen erneuten Ultraschall. Dieser fand weniger Tage später statt. Wieder machte sich der Schüler im Bauchbereich frei. Wieder soll der Arzt ihn dabei im Intimbereich berührt haben, nun noch deutlicher. Außerdem soll er die Unterhose des Nebenklägers heruntergezogen haben. Und wieder bekam der 19-Jährige eine Erektion. Verunsichert und verängstigt habe er auf den Monitor des Ultraschallgeräts geschaut und nichts gesagt. Der Arzt soll ihm dabei intime Fragen gestellt haben.

Doch der Vorwurf des jungen Mannes geht noch weiter: Der Internist soll seinem Patienten ein Tuch über des Gesicht gelegt haben. Plötzlich, so berichtete der Schüler über einen Dolmetscher, habe er erst etwas Hartes an seinem Glied gespürt, dann wurde es „warm und feucht“. Er schreckte hoch sah noch, wie der Arzt seine Mund-Nasen-Maske wieder über das Gesicht zog. Der Vorwurf: Der Arzt habe gegen sein Willen Oralverkehr mit ihm gehabt. Das habe er gespürt – aber nicht gesehen. „Ich habe dann gesagt, dass wir die Behandlung beenden“, so der Schüler. Dann sei er gegangen.

„Ich bin wütend auf mich“

Die Schilderungen zum Ablauf kosteten den jungen Mann sichtlich Überwindung. Er gab an, gläubiger Moslem zu sein und keinerlei sexuelle Handlung vor der Ehe begehen zu wollen. „Ich bin wütend auf mich und habe religiöse Schuldgefühle, weil ich das nicht verhindert habe“, sagte der 19-Jährige. Tage später soll er Angehörigen vom Vorfall berichtet haben. Erst vier Monate nach dem Arztbesuch wurde Anzeige erstattet. Zudem suchte der Schüler einen Psychologen auf.

Der Arzt bestritt vehement, sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Wohl sei ihm beim zweiten Ultraschall die Erektion seines Patienten aufgefallen. „Ich habe ihn gefragt, ob wir die Behandlung abbrechen sollen“, sagte er. Doch der junge Mann schwieg. Der Internist gab an, das entblößte Glied des Schülers unter einem Tuch verdeckt und die Behandlung vorerst fortgesetzt zu haben.

Vorwürfe sind „große Fehlinterpretation“

Zu keinem Zeitpunkt sei es zu anderen Berührungen oder zum Oralverkehr gekommen. Dass er die Maske zwischenzeitlich abgesetzt hatte, begründete er mit einer Allergie. „Wenn man jeden Tag zehn bis zwölf Stunden Maske trägt, hält man das irgendwann nicht mehr aus.“ Letztendlich seien die Vorwürfe seines Patienten eine „große Fehlinterpretation“. Der Stress und das schlechte Gewissen des jungen Mannes seien umsonst gewesen.

Letztendlich konnten der Schüler und sein Anwalt keine ausreichenden Beweise für die schwerwiegenden Vorwürfe vorweisen. So sprach sich auch die Staatsanwaltschaft für einen Freispruch aus. Das Schöffengericht kam dem nach. „Es gibt keine harten Fakten“, so Richter Wöltje in der Begründung. Schließlich habe der junge Mann den vorgeworfenen Oralverkehr nicht gesehen. Eine Falschaussage warf das Gericht dem Schüler aber auch nicht vor – nur eine „Überinterpretation“.

Anwalt: „Wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist“

„Mein Mandant hat sich das nicht ausgedacht“, sagte sein Anwalt. Er vermutet, dass es möglicherweise nicht der einzige Missbrauchsfall in der Praxis des Internisten war. „Wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist.“

Von Manuel Behrens