Hannover

Nichts fürchten viele Autofahrer, die massiv gegen Verkehrsregeln verstoßen haben und Bußgeldverfahren ausgesetzt sind, so sehr wie den Entzug ihrer Fahrerlaubnis – sei es aus beruflichen oder privaten Gründen. So kämpft derzeit auch der Mitarbeiter eines in Hannover ansässigen Radiosenders verzweifelt darum, seinen Führerschein nicht abgeben zu müssen. Doch seine Chancen stehen schlecht.

Der 33-Jährige war an einem Freitag im Mai 2019 mit seinem Alfa Romeo in der Trogstrecke nahe der Ritter-Brüning-Straße stadteinwärts geblitzt worden. Das mobile Radarmessgerät wies dem Mitarbeiter, der für seinen Sender Werbeaufträge akquiriert, eine Geschwindigkeitsübertretung von 35 Kilometern pro Stunde nach – nach Abzug der Toleranz. Statt Tempo 50 war der Außendienstler also mit deutlich mehr als 80 Stundenkilometern unterwegs. Das bescherte ihm einen Bußgeldbescheid über 180 Euro, zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei und ein einmonatiges Fahrverbot.

Großes Tätigkeitsfeld

Vor Gericht schilderte der Vater von drei Kindern in beredten Worten, welche Härte ein Führerscheinentzug für ihn bedeuten würde. Er wohne in einem 300-Seelen-Dorf in der Region, das 24 Kilometer von der Zentrale des Senders in Hannovers City entfernt sei, der Bus fahre nur einmal pro Stunde, das Einzugsgebiet seiner Werbetätigkeit reiche bis Nienburg, Celle und Hildesheim, und außerdem sei seine Frau krank. Der als Zeuge geladene Vertriebsleiter des Radiosenders bescheinigte dem Verkehrssünder, eine tragende Säule des Unternehmens zu sein: Seine Umsatzerlöse beliefen sich auf 500.000 Euro pro Jahr.

„Unsere Werbekunden haben ihre Büros oft in abgelegenen Industriegebieten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz schwer zu erreichen sind“, warb der Vorgesetzte für eine Aufhebung des Fahrverbots. Entlassen würde der Sender den 33-Jährigen im Fall des Falles zwar nicht, doch sollte sich dessen Umsatz einen Monat lang halbieren, tue dies dem Betrieb durchaus weh – ebenso wie dem Vertriebler, dessen Verdienst sich großteils aus Provisionen speist.

Strenge Rechtsprechung

„Solche Geschichten höre ich ständig, wenn es darum geht, ein Fahrverbot zu revidieren“, hielt Amtsrichter Koray Freudenberg dagegen. Das Oberlandesgericht Celle, das bei einer Aufhebung über eine mögliche Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft entscheiden muss, urteile hier sehr streng: Nur eine ernsthaft drohende Kündigung mit einer Existenzgefährdung werde als Härtefall akzeptiert. „Ein Fahrverbot darf durchaus schmerzhaft sein, schließlich hat es eine Denkzettel- und Besinnungsfunktion“, erklärte Freudenberg.

Schlussendlich baute das Gericht dem rasanten Radiomann aber eine goldene Brücke. Sein Anwalt bekommt noch bis zum Frühjahr 2020 Zeit, weitere Gründe vorzutragen, die eine Aufhebung des Fahrverbots rechtfertigen. Nach einem neuen Verhandlungstermin und einem – wahrscheinlich – ablehnenden Urteil hätte der Außendienstler dann vier Monate Zeit, um seinen Führerschein abzugeben – und könnte den entsprechenden Monat in die umsatzarme Urlaubszeit im Juli legen.

Von Michael Zgoll