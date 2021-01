Hannover

Ein 38-jähriger Autofahrer hat sich nach einem Unfall mit einer Radfahrerin in Hannover als Polizist ausgegeben. Außerdem nahm er das Fahrrad der gestürzten Frau an sich und floh damit. Das Ganze geschah bereits im August 2019, am Dienstag wurde der Vorfall vor dem Amtsgericht verhandelt – allerdings ohne den Angeklagten. Der Beschuldigte erschien nicht zum Prozesstermin.

Laut Verteidiger habe der 38-Jährige zeitgleich zur Verhandlung einen Coronatest absolvieren müssen. Doch nicht einmal der Anwalt wusste, wann dieser war oder wie das Ergebnis ausfiel. Sein Mandant blieb verschollen. Doch das schützte den Beschuldigten nicht vor Konsequenzen: Richter Michael Stüber erließ Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrerflucht und Unterschlagung. Der bereits mehrfach vorbestrafte Angeklagte muss nun 2550 Euro zahlen. Laut Anklage hatte der 38-Jährige in seinem Ford am Leibnizufer die Radfahrerin erfasst.

Klettschild mit „ Polizei “-Aufdruck

Außerdem behauptete der Mann nach dem Unfall, er sei Polizist und die Verletzte müsse deshalb nicht den Notruf wählen. Zur Verdeutlichung hatte der 38-Jährige wohl ein Klettschild mit „ Polizei“ bei sich. Er konnte die Frau sogar davon überzeugen, ihm das Fahrrad für eine Reparatur mitzugeben. Doch daran dachte der 38-Jährige offenbar gar nicht, er behielt das Rad stattdessen für sich. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig, der Beschuldigte muss ihn nicht akzeptieren. Bei Widerspruch würde erneut ein Prozesstermin angesetzt.

