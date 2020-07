Hannover

Ein ehrenamtlicher Betreuer, der sich viele Jahre um eine kränkelnde Nachbarin kümmerte, muss sich seit Montag vor einem Schöffengericht am Amtsgericht Hannover wegen gewerbsmäßiger Untreue in 172 Fällen verantworten. Süleyman A. (48) hatte laut Anklage binnen vier Jahren – von 2014 bis 2018 – von zwei Konten einer Seniorin aus Seelze 62.000 Euro in bar abgehoben. Weitere 26.000 Euro überwies er auf seine eigenen Konten. Dabei war ihm weder die Vermögenssorge für die Seniorin übertragen worden, noch gab es irgendeinen schriftlichen Vertrag, dass ihm ein Salär zusteht.

Die Seniorin starb im November 2018 im Alter von 83 Jahren. Zum Schluss litt sie unter schwerer Demenz. A., der Vater von drei teilweise schon erwachsenen Kindern, äußerte sich am Montag nicht zu den Tatvorwürfen. Sein Verteidiger Christian Albrecht monierte, dass es überhaupt keine Belege gebe, wofür die Abbuchungen im Einzelnen verwendet worden seien.

Gut Freund mit dem Nachbarn

Der Angeklagte und seine Familie kannten die Rentnerin offenbar schon seit vielen Jahren, die Nachbarn verband ein freundschaftliches Verhältnis. Die Frau war seit den Neunzigerjahren krank, konnte sich irgendwann nur noch mit dem Rollator bewegen und hatte in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung in Seelze etliche Haltegriffe montiert. Im November 2013 wurde A. auf Wunsch der Seniorin vom Amtsgericht zum Betreuer bestellt, mit der vorherigen Betreuerin hatte sich die Frau überworfen.

Der Nachbar hatte Vollmachten, sich um Gesundheits- und Behördenangelegenheiten der Frau zu kümmern – aber nicht um ihre Finanzen. Schon damals war bei der Rentnerin, die wenige Jahre zuvor ihren Ehemann und ihre Tochter verloren hatte, nach einem Hirninfarkt eine leichte Demenz diagnostiziert worden. Doch noch 2010 hatte sie ein Gutachter für geschäftsfähig erklärt.

A. hatte Zugang zu den Konten

Dritten gegenüber äußerte sich die Rentnerin damals stets lobend über ihren Nachbarn und seine Frau. Das türkische Paar „sei besser erzogen als die Deutschen“ und sei „nie frech“ geworden. Die Eheleute schauten nach eigenem Bekunden mehrmals am Tag bei der als sparsam geltenden Seniorin vorbei, erledigten Einkäufe für sie, halfen ihr bei Alltagsverrichtungen und gingen mit ihr spazieren. Zur Hand hatte A. seit 2013 aber offenbar auch ihre Karten von zwei Geldinstituten.

Schon 2013 begann die Serie von Abbuchungen, die bis ins Jahr 2018 reichte. Die Untreuevorwürfe aus den ersten Monaten sind mittlerweile verjährt. Dabei geht es um eine Summe von 8500 Euro. Die Anklageschrift bezieht sich auf Beträge in Höhe von 88.000 Euro, die zwischen Juni 2014 und April 2018 anfielen. Zunächst waren es monatliche Summen zwischen 400 und 1000 Euro, die namens der Ehefrau für „Pflege“ abgehoben wurden.

Ab 2016 kamen mehr als zwei Dutzend Abbuchungen für Mobilfunkverträge hinzu, dann hob Süleyman A. laut Anklage immer größere Summen für sich selbst ab. Waren es am Anfang oft nur zwei- oder dreistellige Auszahlungen, steigerten sich die Summen am Ende auf monatliche Abhebungen von dreimal 1000 Euro oder Einzelbeträge bis zu 2000 Euro.

Schulden der Seniorin fallen im Pflegeheim auf

Mitte 2017 war die Demenzpatientin in ein Pflegeheim in Gehrden verlegt worden, doch die Abbuchungen von ihren Konten gingen weiter. Im April 2018 dann folgte das böse Erwachen: Beim Pflegezentrum waren nicht beglichene Rechnungen in Höhe von 16.000 Euro aufgelaufen. Da hatte sich A. schon krankgemeldet und erklärt, dass ihn die Betreuung seiner ehemaligen Nachbarin nunmehr völlig überfordere.

Es stellte sich heraus, dass der Angeklagte nie einen Sozialhilfeantrag für die Frau gestellt hatte. Und, dass das Finanzamt schon seit Jahren Steuererklärungen angemahnt und schließlich 4400 Euro Steuern eingefordert hatte. „Die finanziellen Verhältnisse waren desolat, es gab eine Reihe offener Rechnungen, die nicht bezahlt worden waren und wo schon diverse Mahnverfahren liefen“, erklärte im Zeugenstand eine 57-jährige Berufsbetreuerin, die als Nachfolgerin von A. eingesetzt worden war.

Die Verstorbene bekam pro Monat 1743 Euro eigene Renten- und Hinterbliebenenzahlungen – doch eine nachvollziehbare Buchführung über Soll und Haben gab es nicht. Schlussendlich waren die zwei Konten bis auf 2000 Euro leer geräumt.

„Vertrauensverhältnis missbraucht“

Staatsanwalt Serdar Acar sieht die Tatvorwürfe als erwiesen an, er forderte in seinem Plädoyer für A. eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren und die Einziehung von insgesamt 96.500 Euro. „Der Angeklagte hat das Vertrauensverhältnis der Seniorin missbraucht“, stellte Acar fest.

A.s Verteidiger Albrecht forderte, seinen Mandanten freizusprechen. Man könne nicht detailliert nachvollziehen, wofür das abgehobene Geld verwendet worden sei, auch gebe es keine Dokumente zu den Mobilfunkverträgen. Offenbar sei der 48-Jährige, den mit der Seniorin ein „inniges Verhältnis“ verbunden habe, zum Schluss mit der Betreuung überfordert gewesen. Er habe aber immerhin noch die Bestattungskosten für die 83-Jährige übernommen. Das Erbe, das die Verstorbene A. 2009 per Testament vermacht hatte, lehnte dieser ab – dann hätte er für die aufgelaufenen Schulden geradestehen müssen.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Sabine Mzee will ihr Urteil am Mittwoch, 29. Juli, verkünden.

Von Michael Zgoll