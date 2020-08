Hannover

Auf Bierbikes sitzen bis zu 15 Menschen im Karree – und während des gemeinsamen Strampelns feiern sie feuchtfröhlich. Doch dass solche Touren auch böse enden können – jenseits von Übelkeit und Kater –, zeigt ein Unfall, der sich im Mai 2019 ereignete. Der Zapfer, der in der Mitte des Gefährts stand und die muntere Schar von zehn Teilnehmern eines Junggesellenabschieds mit Nachschub versorgte, stürzte bei einem Bremsmanöver auf das Bierfass und brach sich das Brustbein. Das Amtsgericht Hannover sprach dem 53-Jährigen jetzt ein Schmerzensgeld von 1000 Euro zu: Der Betreiber des Bierbikes habe es versäumt, den Mittelplatz für den Zapfer mit einem Sicherungssystem, beispielsweise einem Anschnallgurt, auszustatten.

Bremsmanöver am Bordstein

Die Gruppe hatte an einem Sonnabend eine Tour rund um den Maschsee gebucht, der Mann am Zapfhahn war der Schwiegervater des angehenden Ehemanns. Gegen Ende der Runde steuerte die Mitarbeiterin des Event-Unternehmens, die am Lenkrad des raumgreifenden Gefährts saß, das Betriebsgelände nahe der Jugendherberge an. Weil die Partygäste kurz zuvor noch einmal kräftig in die Pedale getreten hatten, die Steuerfrau aber einen abgesenkten Bordstein vor Augen hatte, musste sie im Zuge des Abbiegemanövers heftig bremsen – was den Zapfer aus dem Gleichgewicht brachte und stürzen ließ.

Anzeige

Die Folgen des Unfalls waren nicht unerheblich, litt der 53-Jährige aufgrund der Brustbeinfraktur doch sechs Wochen lang unter Schmerzen. Auch mochte er das Ganze nicht auf sich beruhen lassen, verklagte den Betreiber des Bierbikes auf Zahlung eines Schmerzensgeldes von 1500 Euro sowie 40 Euro Schadensersatz für medizinisch bedingte Zuzahlungen.

Weitere HAZ+ Artikel

Festhalten war schwierig

Zivilrichter Reinhard Wiehe urteilte in dieser Woche, dass das Bierbike-Unternehmen gegenüber dem Kläger seine Schutzpflichten verletzt habe. „Das Fahrzeug verfügte im Bereich um die Zapfanlage über keine hinreichenden technischen Einrichtungen, die eine dort während der Fahrt stehende Person vor Stürzen schützt“, erklärte er. Es sei nicht hinreichend, wie von der beklagten Firma ins Feld geführt, dass sich der Zapfer an Dachbefestigung oder Zapfanlage hätte festhalten können. Bekanntermaßen werde „die Tätigkeit des Bierzapfens beidhändig ausgeführt, indem mit einer Hand der Zapfhahn bedient und mit der anderen das Trinkbehältnis gehalten wird“ – und damit sei klar, dass ein Zapfer „nicht spontan in der Lage sein würde, bei plötzlichen Fahrmanövern sogleich die Hände frei zu haben und sicheren Halt zu finden“.

Zudem müsse der Bierbike-Betreiber generell damit rechnen, so der Amtsrichter, dass Zapfer auf derartigen Gruppenfahrrädern selbst das eine oder andere Bierchen trinken und somit in ihrer Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt sein könnten. Heißt: Ein Sicherungssystem wie etwa ein Gurt sei für Mann oder Frau am Zapfhahn unabdingbar.

Zapfer ist mitschuldig

Doch ganz ungeschoren kam aber auch der 53-Jährige nicht davon. Ein Stück weit trage er Mitschuld, so Richter Wiehe – habe er doch erkennen können, dass die Sause ihrem Ende entgegenging und das Bierbike zum Betriebsgelände abbog. Trotzdem habe er sich nicht festgehalten, sondern das Zapfen unverdrossen fortgesetzt – was mit dem Sturz aufs Bierfass endete. Darum maß Wiehe der beklagten Firma nur zwei Drittel der Schuld zu und verurteilte die Verantwortlichen zur Zahlung von 1000 Euro Schmerzensgeld.

Von Michael Zgoll