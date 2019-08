Hannover

„Endlich gefühlvolle Momente zu zweit verbringen“, so wie es die Partnervermittlung in ihrer Werbung versprach – das wollte auch Hannes Brahm (Name von der Redaktion geändert) aus Lüneburg. 3900 Euro zahlte er, um nach dem Lesen einer Zeitungsanzeige Lehrerin Linda, 34 Jahre alt, kennenzulernen.

Doch statt r...