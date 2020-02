Hannover

Erneut ist ein betrunkener E-Scooter-Fahrer vom Amtsgericht Hannover hart bestraft worden – zu 1500 Euro Geldstrafe und einem zehn Monate währenden Entzug der Fahrerlaubnis. Ein 39-jähriger Gastronom war im September 2019 an einem frühen Sonntagmorgen von einer Funkstreifenbesatzung kontrolliert worden, auf dem Radweg der Celler Straße ( Oststadt) Richtung Eilenriede fahrend.

Die Polizisten stoppten den elektrischen Leihroller an der Ecke Hallerstraße und registrierten beim Fahrer eine Alkoholfahne und eine verwaschene Aussprache; ein späterer Blutalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Am Donnerstag wies Amtsrichter Laurin Osterwold den Einspruch des Angeklagten gegen einen im November verhängten Strafbefehl zurück und bestätigte das Strafmaß von 30 Tagessätzen à 50 Euro Geldbuße sowie den Führerscheinentzug.

Der 39-jährige Angeklagte wurde vom früheren Oberstaatsanwalt Uwe Görlich (l.) vertreten – aber dieser vermochte das Strafmaß auch nicht zu mindern. Quelle: Michael Zgoll

Der Gastronom, der in einer Diskothek am Raschplatz arbeitet, befand sich an jenem Morgen um 6.20 Uhr auf dem Weg vom Arbeitsplatz zu seiner Wohnung in der List. Bequem, so das Gericht, hätte der 39-Jährige die Stadtbahn oder ein Taxi nehmen können – doch er wählte einen Leihroller. Wie der Angeklagte in der Verhandlung bekundete, hatte er im Laufe der Nacht acht Gläser Bier und einen Jägermeister konsumiert.

„Kein Rechtsprechungsautomat“

Verteidiger Uwe Görlich versuchte mit allen Mitteln, das Gericht zu einer Verringerung des Strafmaßes zu bewegen. Es sei ja richtig und bekannt, so der frühere Oberstaatsanwalt, dass das Gesetz Elektrokleinstfahrzeuge als Kraftfahrzeuge ansehe und eine entsprechende Ahndung von Verkehrsdelikten fordere. Allerdings sei es „heftig“, die Trunkenheitsfahrt eines Tretrollerfahrers genauso hart zu bestrafen wie die eines Lkw-Truckers, dessen tonnenschweres Gefährt ein erheblich höheres Gefahrenpotenzial berge. Zudem hätten Unfälle von E-Scootern in den weitaus meisten Fällen nur „Eigenschädigungen“ der Nutzer zur Folge, kaum Verletzungen anderer Verkehrsteilnehmer. „Ein Gericht ist doch kein Rechtsprechungsautomat, wo man oben eine Promillezahl hineinwirft und unten die Strafe herauskommt“, warb Görlich für eine Abschwächung des Strafbefehls.

Doch folgte Richter Osterwold dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Gastronomen wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu Geldstrafe und Führerscheinentzug in alter Höhe. Die Sichtweise des Verteidigers sei zwar „nachvollziehbar“, so Osterwold, doch müsse er sich an den Gesetzgeber wenden, wenn er eine andere Gewichtung von Tretroller-Trunkenheitsfahrten fordere. Derzeit gelten bei Autofahrern 1,1 Promille Blutalkohol als Grenzwert für eine absolute Fahruntüchtigkeit, während die Grenze für Radfahrer bei 1,6 Promille liegt.

Experten fordern mehr Aufklärung

Der Verkehrsgerichtstag in Goslar hatte in der Vorwoche etliche Änderungen im Umgang mit Elektrokleinstfahrzeugen vorgeschlagen; mildere Strafen für betrunkene Fahrer waren allerdings nicht dabei. Die Experten forderten, die Verleihfirmen müssten ihre Kunden besser über Gefahren elektrischer Tretroller und die geltenden Verkehrsregeln aufklären sowie den Strafverfolgungsbehörden im Bedarfsfall die gewünschten Nutzerdaten zur Verfügung stellen. Eine Mehrheit im Arbeitskreis fand auch der Vorschlag, eine Prüfbescheinigung zum Führen von Elektrokleinstfahrzeugen auf den Weg zu bringen. Zudem sollten diese Gefährte mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgestattet und bundeseinheitliche Regeln zum Abstellen von Leihscootern eingeführt werden.

E-Roller nicht mit einem Fahrrad gleichzusetzen In einem ähnlich gelagerten Fall wie bei dem Gastronomen aus der Celler Straße hat das Landgericht Hannover jüngst einen Beschluss des Amtsgerichts bestätigt, einem E-Scooter-Fahrer unmittelbar nach einer Trunkenheitsfahrt den Führerschein zu entziehen. Dieser Mann war im Dezember 2019 mit seinem Tretroller nachts auf einem Radweg in der Jordanstraße (Südstadt) unterwegs gewesen – mit 1,56 Promille Alkohol im Blut. Richter Reinhard Meffert stellte klar, warum ein E-Roller nicht mit einem Fahrrad gleichzusetzen ist. Als Kraftfahrzeuge definiere das Straßenverkehrsgesetz „Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein“. Ein E-Scooter sei ein Fahrzeug mit Elektromotor, „der es durch unmittelbare Kraftübertragung antreibt, ohne dass der Führer des E-Scooters selbst eigene Muskelkraft einsetzen“ müsse. Die durch den motorisierten Antrieb von diesem Gefährt ausgehende Gefahr, so Meffert, sei aufgrund der im Vergleich zu einem Fahrrad „deutlich geringeren Beherrschbarkeit unter Alkoholeinfluss“ erheblich gesteigert. Und darum sei auch bei einer Alkoholisierung unterhalb des „Fahrradgrenzwerts“ von 1,6 Promille von einer absoluten Fahruntüchtigkeit auszugehen.

Von Michael Zgoll