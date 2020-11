Hannover

Eine Erpressung, die mit einer der wertvollsten Briefmarken der jüngeren Philatelie-Geschichte verbunden ist, wurde am Donnerstag im Amtsgericht Hannover verhandelt. Auf der Anklagebank saß Holger R. (64); er soll versucht haben, von einem Immobilienmakler aus der List 35.000 Euro zu erpressen, weil dieser eine ihm von R. ausgehändigte Audrey-Hepburn-Briefmarke heimlich weiterverkauft habe. Der 36-jährige Zeuge wies dies empört zurück, beschrieb stattdessen mit beredten Worten, wie ihn R. unter Androhung von Gewalt und ohne jegliche Grundlage erpresst habe.

14 Millionen Marken eingestampft

Audrey-Hepburn-Marken zählen zu den wertvollsten Postwertzeichen der jüngeren Vergangenheit. Bei Versteigerungen wurden für Einzelstücke zwischen 50.000 und 150.000 Euro gezahlt, einen ungestempelten Zehnerbogen ließ sich ein Sammler vor zehn Jahren 430.000 Euro kosten. Die Wohlfahrtsmarke mit einem Bild der Schauspielerin aus dem Film „Frühstück bei Tiffany“ war 2001 in einer Auflage von 14 Millionen Stück gedruckt worden, musste dann aber auf Geheiß der Söhne eingestampft werden. Sie störten sich daran, dass ihre Mutter – die 1993 an Krebs starb – mit einer Zigarettenspitze im Mund abgebildet war. Allerdings gelangten einige wenige Testdruckbögen in Umlauf – und später sogar einzelne, regulär abgestempelte Exemplare der von Philatelisten als „deutsche Blaue Mauritius“ bezeichneten Marke.

Anzeige

Holger R. mochte sich nicht zu den Vorwürfen äußern - und seine Verteidigerin Anne Deneke plädierte vergeblich für eine Einstellung des Verfahrens. Quelle: Michael Zgoll

Ob einer der Beteiligten des hannoverschen Gerichtsprozesses jemals eine Briefmarke mit dem Hepburn-Konterfei besaß, darf nach dem bisherigen Verlauf des Verfahrens bezweifelt werden. Ein 65-jähriger Zeuge, der aus dem Obdachlosenmilieu stammt, erzählte Richter Olaf Wöltje von ein paar Briefmarkenalben, die er von seinem Vater geerbt hatte. Er selbst habe von Philatelie keine Ahnung, deshalb habe sein langjähriger Freund Holger R. angeboten, sich „zu kümmern“. Irgendwann habe ihm R. aus einem Verkaufserlös von 600 Euro die Hälfte, also 300 Euro, ausgezahlt; ein Gutteil der Marken sei seiner Kenntnis nach auf dem Flohmarkt gelandet.

Was war in der Klarsichthülle ?

Auch der Immobilienmakler, der in der Nachbarschaft von R. wohnt und mit diesem locker bekannt ist, wurde Teilhaber der schmalen Erbschaft. Er kaufte dem 64-Jährigen, so seine Zeugenaussage, ein paar in einer Klarsichthülle steckende Briefmarken ab, für 40 bis 50 Euro und aus reiner Gefälligkeit. Schon mehrmals habe er dem bedürftig erscheinenden R. eher wertlosen Flohmarktkram für wenig Geld abgenommen. Die Briefmarken habe er als Laie nie unter die Lupe genommen, sondern sie unbesehen in eine Schreibtischschublade gepackt. Doch dann habe ihn R. in immer kürzer werdenden Abständen in aggressiver Weise kontaktiert und behauptet, in der Klarsichthülle habe sich eine Audrey-Hepburn-Marke befunden. 70.000 Euro sei diese Rarität laut R. wert gewesen, und von dem angeblich erzielten Verkaufserlös solle ihm der Geschäftsmann die Hälfte abgeben.

Das Fass zum Überlaufen brachte eine Sprachnachricht von R. Anfang Juli 2020 an den Makler: „Melde Dich, sonst hauen sie dir die Beine weg.“ Wer „sie“ waren, blieb bei der Drohung unausgesprochen. Doch weil R. nach Aussage des Geschäftsmanns aus dem Boxermilieu stammt, wurde diesem angst und bange – und er zeigte den 64-Jährigen an.

Lesen Sie auch

Höhere Strafe droht

Der Wunsch von Verteidigerin Anne Deneke, das Verfahren gegen ihren zwanzigfach vorbestraften Mandanten einzustellen, lief ins Leere – und kehrte sich ins Gegenteil. Oberstaatsanwalt Frank Hasenbusch stellte fest, dass es sich bei der Tat – wenn die Version des Immobilienmaklers der Wahrheit entspreche – um eine räuberische Erpressung vonseiten R.s handele, nicht nur um eine einfache Erpressung. Und weil eine mit Gewaltandrohung verbundene Erpressung ein Verbrechenstatbestand ist, muss dieses Delikt vor einem Schöffengericht verhandelt werden. Die Folge: Holger R. wird sich 2021 erneut vor dem Amtsgericht verantworten müssen, dann aber vor einer dreiköpfigen Kammer.

Von Michael Zgoll