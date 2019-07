Hannover

Die reine Menge der Drogen war überschaubar: 0,66 Gramm Marihuana sowie 0,15 Gramm Ecstasy hatte sich Carolin B. im Februar, zu Kügelchen verpackt, in die Wange geschoben, um ihren Freund damit zu versorgen, der in der Justizvollzugsanstalt Hannover einsitzt. Zwei Justizvollzugsbeamtinnen fiel die dicke Wange der Besucherin auf. Jetzt musste sich die junge Frau vor dem Amtsgericht wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Einführen unerlaubter Substanzen in die JVA verantworten.

Eltern begleiten Angeklagte ins Gericht

Die 23-jährige Frau, die zur Unterstützung von ihren Eltern ins Gericht begleitet wurde, war voll geständig. Ihr Freund habe nichts von den Drogen gewusst, er sollte bei ihrem Besuch überrascht werden. „Sie wollten ihm also etwas Gutes tun, oder wie muss ich mir das vorstellen“, erkundigte sich Amtsrichter Burkard Littig. Die Angeklagte ist im Februar nicht zum ersten Mal mit Drogen in Kontakt gekommen. Seit 2015 habe sie regelmäßig Kokain konsumiert, dann aber 2018 eine stationäre Therapie begonnen. Seitdem nehme sie keine Drogen mehr, sagte die Angeklagte. Während einer – nicht abgeschlossenen Ausbildung – zur Anästhesie-technischen Assistentin hatte sie Betäubungsmittel aus der Klinik entwendet, darüber hinaus musste sie sich bereits für gemeinschaftlichen Diebstahl in zwei Fällen vor Gericht verantworten.

Carolin B. darf die Strafe abstottern

Bei ihrem Besuch in der JVA Hannover wurde neben den Kügelchen in der Wange auch noch geringe Mengen an Marihuana im Auto der Call-Center-Mitarbeiterin sichergestellt. Kleinere Mengen weicher Drogen zu besitzen waren für Richter Littig weniger ausschlaggebend für sein Urteil als vielmehr die Tatsache, dass diese Drogen in der Haftanstalt landen sollten. Der Staatsanwalt forderte 60 Tagessätze zu je 20 Euro, der Anwalt der jungen Frau plädierte für die Hälfte der Strafe. Littig folgte dem Antrag der Anklage, „vor allem wegen der einschlägigen Vorstrafen“. Carolin B. kann ihre Strafe in monatlichen Raten abstottern. Das Verfahren wurde eingestellt – nicht unbedingt die Regel bei Drogenhandel im Gefängnis.

Immer wieder gelingt es Besuchern, Drogen oder verbotene Gegenstände wie Handys in die JVA einzuschmuggeln – Wege gibt es offensichtlich immer, trotz strenger Kontrollen. Handys im Knast sind verboten, damit keine Straftaten geplant und verabredet werden können. Auch Zeugen in Gerichtsverfahren sollen nicht beeinflusst oder Opfer bedroht werden können. Bilder oder Videos aus dem Gefängnis gelten zudem als Sicherheitsrisiko. In der Regel kommen über Besucher, Lieferanten oder Pakete Handys und Drogen in Haftanstalten. Bundesweite Zahlen liegen aber nicht vor.

