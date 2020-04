Hannover

Ein 31-jähriger, der bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde, hat am Amtsgericht Hannover erstmals eine Freiheitsstrafe kassiert. Er war mit seinem Mercedes auf der Berliner Allee Ecke Schiffgraben in eine Verkehrskontrolle geraten und hatte den Beamten einen Führerschein aus dem US-Bundesstaat Illinois vorgelegt – der allerdings gefälscht war.

Deshalb verurteilte Amtsrichter Koray Freudenberg den derzeit arbeitslosen Vater von zwei kleinen Kindern wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Außerdem darf Eldin M. nicht vor Ablauf von zwölf Monaten einen neuen – gültigen – Führerschein beantragen.

Auch Missouri-Führerschein war ungültig

Der Verkehrssünder, der mehrere Jahre in den USA lebte, hat offenbar ein Faible für amerikanische Dokumente. So war er bereits 2016 in Oberricklingen mit einer Fahrerlaubnis aus Missouri aufgegriffen worden, die er nicht innerhalb der vorgeschriebenen Sechsmonatsfrist hatte umschreiben lassen und die deshalb in Deutschland keine Gültigkeit mehr besaß. Möglicherweise war aber auch schon die Missouri-Karte eine gut gemachte Fälschung.

Sicher ist, dass es sich bei der Fahrerlaubnis aus Illinois nur um ein privat laminiertes Stück Pappe handelte. Ein Autobahnpolizist konnte dem Gericht schon anhand einer Klangprobe demonstrieren, dass das Kärtchen eine Fälschung war. Ließ man es auf eine Tischkante fallen, klang der Aufprall ein wenig dumpf. Eine Sachverständige für physikalisch-chemische Urkundenuntersuchungen fand 2019 zudem heraus, dass die Typografie, das Druckverfahren und die sicherungstechnischen Merkmale erheblich von authentischen Originaldokumenten abwichen – der komplette Führerschein war per Tintenstrahldrucker gefertigt worden.

