Hannover

Es hat anderthalb Jahre gedauert, aber nun hat’s geklappt: Der Nistkasten für Turmfalken, den das Amtsgericht und der Naturschutzbund ( Nabu) Hannover im Herbst 2018 aufgehängt haben, ist mit Leben gefüllt. In einem der sechs Innenhöfe des gut hundert Jahre alten Gebäudes am Volgersweg, knapp unter einer Dachkante, hat sich in diesem Jahr ein Turmfalkenpaar angesiedelt. Und der Bruterfolg ließ nicht lange auf sich warten: Fünf Jungvögel drängen sich inzwischen in der hölzernen Höhle und sind drauf und dran, erste Flugversuche zu wagen.

„Die Falken sollten uns helfen, der Taubenplage Herr zu werden“, sagt Presserichter Carsten Knepper. Die Verschmutzung des historischen Gebäudes durch Taubenkot, begünstigt durch zahlreiche Simse, Vorsprünge und Nischen, bekümmert die dort Beschäftigten und die Experten des Staatlichen Baumanagements Hannover schon lange. Taubenspikes, die den Vögeln den Aufenthalt am Amtsgericht madig machen sollten, halfen nur begrenzt, und per Richterspruch lassen sich die lästigen Gäste auch nicht verbannen. Als der für die Falkenansiedlung gedachte Nistkasten in den ersten Monaten gelegentlich von Tauben inspiziert wurde, berichtet Knepper, habe es im Haus manch hämische Bemerkung gegeben. Aber diese Zweckentfremdung von Wohnraum hat sich ja nun erledigt.

Anzeige

Im Rüttelflug auf Beutefang

Die Taubenplage sei, so die Beobachtungen von Gerichtsmitarbeitern, durch die Falken tatsächlich eingedämmt worden. Zwar rissen Turmfalken keine ausgewachsenen Tauben, erläutert Matthias Woithe vom Nabu, sondern stürzten sich eher auf Mäuse, Insekten und Regenwürmer. Doch mit einer Flügelspannweite von 75 Zentimetern hat ein solcher Falke durchaus Drohpotenzial, und wenn er im Rüttelflug in der Luft steht und nach Beute späht, lässt das die Taubenwelt offenbar nicht unbeeindruckt.

Weitere HAZ+ Artikel

Wie der Naturschützer ergänzt, gehe es bei der Ansiedlung der Falken am Amtsgericht aber nicht nur um die Taubenvergrämung, sondern auch um die Arterhaltung der Greifvögel. Zwar gebe es in Deutschland noch rund 50.000 Paare, doch weltweit nehme der Bestand in beängstigendem Ausmaß ab. Die Jungvögel vom Amtsgericht, spekuliert Woithe, würden wohl noch bis zum Herbst von ihren Eltern mitversorgt, selbst wenn sie schon flügge geworden sind. Dann aber werden sie das Weite suchen und sich ein eigenes Revier suchen – möglicherweise an anderer Stelle in Hannovers Innenstadt.

Von Michael Zgoll