Hannover

In einem Haus im Stadtbezirk Mitte liegt eine große Mehrheit von 18 Wohnungseigentümern seit zweieinhalb Jahren im Streit mit einem jungen Paar, das seine Drei-Zimmer-Wohnung regelmäßig bei Zimmer- und Hotelbuchungsportalen wie Airbnb, Booking.com und Agoda anbietet. Die Hausgemeinschaft stört sich daran, dass gelegentlich bis zu zwölf Personen auf einmal in der 80 Quadratmeter großen Dachgeschosswohnung übernachten, dass die unbekannten Gäste Hunde mitbringen, nachts vor der Haustür stehen und palavern, Glasflaschen im Treppenhaus stehen lassen oder in den Zimmern lautstark feiern.

Das Doppelhaus, in dem der Streit um die unerwünschten Übernachtungsgäste tobt (neben dem weinroten Pkw), hat zwei Eingänge. Quelle: Michael Zgoll

Weil diverse Gespräche nichts gefruchtet haben, will die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) dem Paar jetzt per Klage untersagen lassen, die Räumlichkeiten weiterhin zu vermieten. Doch das dürfte schwierig werden, wie sich am Donnerstag bei einer Verhandlung am hannoverschen Amtsgericht herausstellte.

Eigentümer denken an Auszug

Die Besitzer der Dachgeschosswohnung, so hieß es am Rande des Prozesses, leben persönlich in einer anderen Wohnung, die nur wenige Minuten entfernt ist. So komme es dazu, dass die 80 Quadratmeter im vierten Stock etwa die Hälfte des Jahres von auswärtigen Gästen genutzt werden. Einige Hausbewohner fertigten Lärmprotokolle an und fotografierten den Müll, den die Touristen im oder vor dem Haus hinterließen; andere Eigentümer sollen inzwischen so genervt sein, dass sie an einen Auszug denken.

Immerhin, darauf wies Rechtsanwalt Thade Bleßmann namens seiner jungen Mandanten hin, hätten diese ja schon Konsequenzen aus den Beschwerden gezogen. So sei das Mitbringen von Hunden inzwischen untersagt, auch dürften nur noch sechs Personen gleichzeitig in der Drei-Zimmer-Wohnung nächtigen. Zudem weise man in den Annoncen darauf hin, dass ein Check-in nach 22 Uhr nicht mehr möglich sei.

Zivilrichterin Dagmar Frost regte Vergleichsverhandlungen an - mit Erfolg. Quelle: Michael Zgoll

In der Teilungserklärung des Doppelhauses heißt es, dass die gewerbliche Nutzung eines Apartments nur mit Zustimmung des Verwalters gestattet ist. Doch gibt es einen Nachsatz, so die Richterin, der eine Untervermietung doch möglich macht: Der Verwalter kann eine solche Zustimmung nämlich nur aus wichtigem Grund verweigern. Im April 2019 hatte der Bundesgerichtshofs geurteilt, so Frost, dass eine Berliner WEG keine Handhabe gegen ein Obdachlosen-Projekt in der gemeinsam genutzten Immobilie hat, weil die vertraglichen Regelungen dies nicht hergeben. Und so wären denn auch die hannoverschen Wohnungseigentümer gezwungen, jede Störung des Hausfriedens einzeln zu dokumentieren und zu versuchen, per Klage (unter Androhung eines Ordnungsgeldes) zu ihrem Recht zu kommen.

Liste soll Klarheit schaffen

Schlussendlich konnte die Amtsrichterin die beiden Parteien überreden, den letzten Versuch einer friedlichen Einigung zu wagen. So wird der WEG von den Besitzern der Dachgeschosswohnung nun bis zum 2. November eine Liste von Maßnahmen vorgelegt, mit deren Hilfe die Besuche der Airbnb-Gäste sozialverträglicher ausfallen sollen als bisher. „Ich kann natürlich nicht versprechen, dass meine Mandanten einer solchen Regelung zustimmen“, sagte WEG-Anwalt Daniel Boettcher. Immerhin gäbe es dann konkrete Punkte, die Klagen wegen Verstößen gegen diese Regelungen erleichtern würden – doch wäre dies immer noch ein aufwendiges und für alle Seiten nervenaufreibendes Prozedere.

Von Michael Zgoll