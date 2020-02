Hannover

Ein 42-jähriger Mann muss sich seit Mittwoch vor einer Schöffenkammer am Amtsgericht Hannover wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten – er soll im Juni 2019 aus rassistischen Gründen einen Kampfhund-Mischling auf einen dunkelhäutigen Passanten gehetzt haben. Der Vorfall spielte sich an einem Sonntagabend gegen 18.30 Uhr vor der McDonald’s-Filiale am Steintor an der Ecke von Georgstraße und Nordmannpassage ab; der Fall hatte auch deshalb viel Aufmerksamkeit erregt, weil das Opfer lange Zeit unauffindbar war. Der erste Prozesstag unter Vorsitz von Richterin Bianca Benack-Ziche brachte noch keine endgültige Klarheit über den Verlauf des Geschehens – was auch einer vollkommen konfusen Aussage des Schwarzafrikaners geschuldet war.

Angeklagter vielfach vorbestraft

Angeklagt ist Marco S. (42), der seit seiner Festnahme im November 2019 in Untersuchungshaft sitzt. Er hat bereits 19 Einträge im Vorstrafenregister verzeichnet, fast ausschließlich kleinere Delikte wie dutzendfaches Schwarzfahren, Drogenkonsum und Diebstähle. S. selbst meldete sich in der Verhandlung nicht zu Wort, nur sein Verteidiger Pascal Ackermann gab eine Erklärung ab. Demnach führte sein Mandant den Rottweiler-Schäferhund-Mischling an jenem heißen Sommerabend – in alkoholisiertem Zustand – an der Leine. S. haben den Hund aber keineswegs auf den dunkelhäutigen Passanten gehetzt, sondern das Tier habe sich selbstständig losgerissen und das Opfer angefallen.

Opfer leistete Erste Hilfe

Der Afrikaner hatte an jenem Juniabend vor dem Schnellrestaurant am Steintor einem Kunden geholfen, der kollabiert war und medizinisch versorgt werden musste. Der 61-Jährige verhielt sich laut der Zeugenaussage eines Feuerwehrmanns „vorbildlich“, winkte den Rettungswagen heran und hielt den Rettungssanitätern den Rücken frei. Dann kamen drei alkoholisierte Männer vom Steintor und grölten herum. Einer von ihnen trug ein Hakenkreuz-Tattoo auf seinem Arm, auch „Heil Hitler“-Rufe waren zu hören.

Kampfhund schoss nach vorn

Zeugenaussagen zufolge sollen die Krakeeler angesichts des Schwarzafrikaners Parolen wie „Scheiß Ausländer“ und „Das ist unser Land“ gebrüllt und den Hitlergruß gezeigt haben. Der Feuerwehrmann erinnerte sich, dass der Kampfhund-Mischling plötzlich „wie eine Waffe nach vorn geschossen“ sei und den 61-Jährigen in den Oberschenkel gebissen habe. Dabei sei die Hose des Opfers zerrissen worden, auch habe er Blut gesehen. Allerdings habe sich das Tier danach wieder schnell beruhigt; dies deckt sich mit den Beobachtungen von Polizeibeamten, die den Hund wenig später nur friedlich erlebten.

Die Befragung des Opfers war herzlich unergiebig, weil der auf der Straße lebende Mann im Prozess kaum sinnvolle Antworten geben konnte. Mehrfach betonte er, dem Angeklagten, der ihm durchaus bekannten sei, alles verziehen zu haben – was auch immer. An seine früheren Aussagen, S. habe den Hund auf ihn gehetzt und ihm Wochen später gedroht, dies zu wiederholen, konnte sich das verwirrt wirkende Opfer nicht mehr erinnern.

Tier trug keinen Maulkorb

Der eigentliche Hundebesitzer, ein 51-jähriger Arbeitsloser, gab zu, dass sein Tier eigentlich einen Maulkorb hätte tragen müssen – was am Tattag nicht der Fall war. Bei der Polizei hatte der Mann ausgesagt, das Tier „reagiere“ auf dunkel gekleidete Menschen und Dunkelhäutige; abgerichtet habe er den Kampfhund-Mischling aber nicht. Vor sieben Monaten wurde der Hund dem 51-Jährigen entzogen.

Der Prozess wird am 14. Februar fortgesetzt, dann möchte das Gericht noch eine Rettungssanitäterin befragen.

Von Michael Zgoll