Hannover

Bittere Nachricht für drei Kleingärtner aus Hainholz: Das Amtsgericht Hannover hat entschieden, dass sie ihre Häuser räumen müssen. Dass die Stadt Hannover viele Jahre lang das Bewohnen der Häuser ignoriert habe, lässt keinen „schutzwürdigen Vertrauensbestand konstruieren“, heißt es im Urteil. Allerdings habe sich die Stadt „teilweise rechtswidrig“ verhalten, indem sie die ständige Bewohnung der Parzellen geduldet habe.

Die Stadt plant an der Schulenburger Landstraße einen Radweg und eine Gewerbeansiedlung. 18 Parzellen des Kleingartenvereins „Friedenau“ sollen deshalb dem Bagger zum Opfer fallen. Das Thema hatte über Monate auch die Kommunalpolitik beschäftigt.

Die Kleingärtner hatten argumentiert, dass sie seit vielen Jahren in ihren Gärten in Häusern mit einer Nutzfläche von mehr als 100 Quadratmetern wohnten. Und die Stadt habe das toleriert, auch das Finanzamt habe die Steuern dankend entgegengenommen.

Viel Geld in Häuser investiert

Und die Menschen hatten viel Geld in ihre Häuser investiert. So hat das Ehepaar Hutschenreiter auf zwei Etagen 140 Quadratmeter Wohnfläche geschaffen. Das Haus sei nicht durch illegale Erweiterung der Lauben zustande gekommen, sagt Peter Hutschenreiter. Bereits 1932 hätten auf dem Grundstück Einfamilienhäuser gestanden.

Die Stadt hatte das Areal an der Schulenburger Landstraße von einer Kirchengemeinde gekauft und die Nutzung der Kleingärten bis 2019 gestattet.

Nun sprechen gleich mehrere Rechtsnormen gegen ein Weiterso. „Die Wohnnutzung der Parzellen war von Anfang an rechtswidrig“, entschied das Amtsgericht. Ein Bestandsschutz von Gebäuden stehe nur dem Eigentümer des Grundstücks zu, nicht dem Pächter. Und das schärfste Schwert: „Das Eigentumsrecht der Klägerin (die Stadt Hannover, Anm. d. Red.) an dem Grundstück ist aber rechtlich stärker zu schützen als das entstandene Vertrauen der Beklagten in die fortwährende Nutzungsmöglichkeit der Häuser auf dem städtischen Grundstück.“

In der Verhandlung hatte die Stadt allen Kleingärtnern eine Entschädigung von je 5000 Euro angeboten.

Von Thomas Nagel