Darf eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) einen Miteigentümer zwingen, alle drei Tage für mindestens zwei Minuten heißes Wasser aus allen Hähnen und Duschköpfen seiner Wohnung laufen zu lassen? Diese Forderung wollten WEG und Hausverwaltung eines Ahlemer Wohnhauses als neuen Paragrafen in die Hausordnung aufnehmen, als Vorsorgemaßnahme gegen eine mögliche Verseuchung des Trinkwassers durch Legionellen. Doch das Amtsgericht Hannover schob diesem Unterfangen im Zuge einer Klage des Miteigentümers einen Riegel vor. Die Eigentümergemeinschaft habe kein Recht, so Zivilrichterin Dagmar Frost, einzelnen Wohnungseigentümern oder Mietern derartige Verpflichtungen aufzuerlegen.

Das Einatmen von Legionellen, beispielsweise beim Duschen, kann zu speziellen fiebrigen Erkrankungen oder Lungenentzündungen führen. Um einer Verbreitung der gefährlichen Keime vorzubeugen, wollte die Mehrheit der Ahlemer Eigentümergemeinschaft deshalb – unter Bezugnahme auf die Trinkwasserverordnung – eine turnusmäßige 72-Stunden-Heißwasserspülung festschreiben. Diese Verpflichtung wäre auch bei längerer Abwesenheit eines Wohnungseigentümers gültig gewesen, etwa bei einem Krankenhausaufenthalt oder während einer Urlaubsreise. In diesen Zeiten hätten demnach Verwandte, Bekannte oder Nachbarn im Drei-Tage-Rhythmus die Kalt- und Warmwasserhähne in der Wohnung aufdrehen und die Wasserentnahme schriftlich dokumentieren müssen.

Der Kläger wehrte sich gegen diesen Mehrheitsbeschluss, verwies darauf, dass es technische Möglichkeiten gebe, einer Legionelleninfektion des Trinkwassers vorzubeugen. Tatsächlich kann man zwischen Warmwasserbereiter und Wasserhähnen Zirkulationsleitungen einbauen oder die gesundheitsgefährdende Verkeimung von Speicherkesselwasser mittels einer regelmäßigen, kurzfristigen Erhitzung auf 70 Grad verhindern.

Richterin Frost stellte nicht in Abrede, dass Legionellen im Trinkwasser ein ernst zu nehmendes Problem sind, und darum müssten „die Eigentümer im Rahmen bestehender Verkehrssicherungspflichten Vorkehrungen für eine unbedenkliche Trinkwasserqualität“ treffen. Doch könne sich eine WEG derartiger Gebote nicht durch das Delegieren von „Handlungspflichten“ auf einzelne Eigentümer entledigen. Entweder gebe es eine Vereinbarung zum regelmäßigen Wasserspülen, die alle Betroffenen unterzeichnet hätten, oder man versuche der Legionellengefahr mittels technischer Maßnahmen zu begegnen – deren Kosten dann aber von allen Wohnungseigentümern anteilig zu übernehmen seien.

Die Amtsrichterin bezog sich in dem Rechtsstreit auch auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus März 2012. Damals ging es darum, dass eine WEG einzelne Wohnungseigentümer per Mehrheitsbeschluss zwingen wollte, turnusmäßig Räum- und Streupflichten des Winterdienstes zu übernehmen. Solche Verpflichtungen, so die Karlsruher Richter, könnten aber nur mittels einer gemeinsamen Vereinbarung festgeschrieben werden – oder man müsse diese Aufgaben an eine professionelle Reinigungsfirma übertragen.

