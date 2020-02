Im Tarifstreit bei der Gilde-Brauerei in Hannover haben Gewerkschaften zu einer Demonstration mit Kundgebung auf dem Opernplatz aufgerufen. Treffpunkt ist am Sonnabend, 29. Februar, um 13.45 Uhr vor der Brauerei in der Südstadt. Die Kundgebung beginnt um 15.15 Uhr.