Hannover

Ein junger Mann, der auf einer Privatparty in der Nordstadt sein Hemd aufknöpfte und ein T-Shirt mit Hakenkreuz und Totenkopf der SS-Division Totenkopf zur Schau stellte, ist vom Amtsgericht Hannover zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt worden. Richter Koray Freudenberg sprach Lasse K. – zur Tatzeit 28 Jahre alt und in der rechten Szene kein Unbekannter – wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen schuldig; der Teilzeitjobber darf die 750 Euro Strafe in Raten abbezahlen. Eine spannende Frage in diesem Prozess war, wo der persönliche Freundeskreis endet und wo die Öffentlichkeit beginnt, die an solch rechtsextremen Sympathiebekundungen strafwürdigen Anstoß nehmen könnte.

Party mit zwei Gastgebern

Zu der Geburtstagsparty in der Nordstadt hatten zwei Gastgeber eingeladen, die 30 Gäste kannten sich teilweise nicht. Lasse K. trug unter seinem zunächst zugeknöpften Hemd ein Nazi-T-Shirt, auf dem neben Hakenkreuz und Totenkopf auch die Aufschrift „Support your local section of blood and honour“ (unterstütze deine lokale Sektion von Blut und Ehre, ein rechtsextremes Netzwerk) zu sehen war. Als ein Pärchen die Party eine Stunde nach Mitternacht verlassen wollte, baute sich der angetrunkene 28-Jährige vor den beiden auf, knöpfte sein Hemd auf und machte per Handy ein Selfie von sich und dem Paar.

Die beiden Besucher wussten nicht, wer K. war und konnten auch nicht sehen, welche Gesinnung der bereits einschlägig vorbestrafte Mann auf seiner Brust zur Schau stellte. Erst als K. das Foto per Mobiltelefon weiterleitete, erfuhr das Pärchen über Dritte von dem unwillkommenen Motiv – und erstattete Anzeige. Doch war das politische Statement von K. nicht in privater Runde erfolgt – und damit erlaubt?

Facebook-Freundschaft ist zu wenig

Das Oberlandesgericht Celle hatte schon 1994 geurteilt, dass „Öffentlichkeit“ dann hergestellt ist, wenn neben engeren Freunden mindestens drei weitere Personen ein verfassungsfeindliches Symbol wahrnehmen können. Und der Bundesgerichtshof ( BGH) führte 2014 in einem Verfahren um die Zurschaustellung von Hakenkreuzen per Fotos und Fahnen aus, dass beispielsweise Facebook-Freundschaften – von denen viele Menschen Hunderte oder gar Tausende pflegen – nicht ausreichen, um tiefer gehende persönliche Beziehungen zu belegen. Ein „durch persönliche Beziehungen zusammenhängender Freundeskreis“, in dem die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nicht zwangsläufig strafbar ist, muss also laut BGH über flüchtige Bekanntschaften hinausgehen. „Gerade bei einer Teilnahme an einer Feier mit unterschiedlichen Gastgebern und verschiedenen Freundeskreisen“, urteilte denn auch Amtsrichter Freudenberg, „muss man davon ausgehen, dass zwischen einigen Personen nur eine reine Zufallsbekanntschaft bestand“.

Und so wurde das demonstrative Zeigen des Hakenkreuz-T-Shirts auf dieser Geburtstagsparty schlussendlich zu einem öffentlichen Akt.

Von Michael Zgoll