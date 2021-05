Hannover

Das Amtsgericht Hannover hat einen Funktionär der rechtsextremen Partei Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) und zwei Helfer am Donnerstag zu Geldstrafen verurteilt. Carsten D. hatte nach Ansicht des Gerichts gemeinsam mit dem 30-jährigen Lennard S. und dem 31-Jährigen Kevin S. am 23. November 2019 bei einer Demonstration der rechtsextremen Partei in Hannover gegen das Kunsturheberrecht verstoßen. Dafür soll er insgesamt 2250 Euro Strafe zahlen. Die beiden Mitangeklagten sollen Summen von 600 beziehungsweise 1600 Euro bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Protest richtete sich gezielt gegen NDR-Journalist

Die drei Angeklagten trugen an jenem Tag an der Spitze des Demonstrationszuges ein Banner mit dem vollständigen Namen und einem Foto des Journalisten Julian Feldmann, der für den Norddeutschen Rundfunk (NDR) tätig ist. „Schluss mit steuerfinanzierter Hetze – Feldmann in die Schranken weisen!“ war auf dem Banner zu lesen. Dafür hatten die Rechtsextremen je einen Strafbefehl erhalten, gegen den sie juristisch vorgegangen waren. Deshalb kam es am Donnerstag vor dem Amtsgericht zur Verhandlung.

NPD-Funktionär D., der die Demonstration im November 2019 bei der Polizei angemeldet hatte und der an jenem Tag auch als Versammlungsleiter auftrat, erklärte vor Gericht, man habe ein Rechtsgutachten des Saarbrücker Rechtsanwalt Peter Richter, der ebenfalls Mitglied der NPD sei, eingeholt. Dieser habe das Banner vor der Demonstration geprüft und für strafrechtlich nicht relevant befunden. Der 31-jährige Helfer gab vor Gericht an, er sei an jenem Tag dazu „vergattert“ worden, das Banner zu tragen, habe es ich aber nicht angesehen. Der dritte Bannerträger erklärte in dem Prozess, er habe zwar gesehen, was auf dem Spruchband stand, sei aber davon ausgegangen, dass es damit seine Richtigkeit habe „ansonsten hätte ich das bestimmt nicht gemacht“, sagte er vor Gericht.

„Kein Rechtsgutachten sondern rechtes Gutachten“

Amtsrichter Reinhard Meffert beurteilte den Fall allerdings anders. Bei den Aussagen des Saarbrücker Rechtsanwalts zu dem Banner habe es sich offenbar weniger um ein Rechtsgutachten als um ein „rechtes Gutachten“ gehandelt. Auch nahm er dem 31 Jahre alten Angeklagten nicht ab, dass dieser sich das Banner nicht angesehen habe. Der Journalist Julian Feldmann sei zudem auch keine Person der Zeitgeschichte. Man habe es in diesem Fall also mit einem sogenannten vermeidbaren Verbotsirrtum zu tun. Die drei Angeklagten hätten auch ohne juristische Vorkenntnisse wissen müssen, dass ein solches Banner nicht öffentlich in einer Demonstration gezeigt werden dürfe.

Rund 120 Neonazis und Rechtsextreme waren am 23. November 2019 dem Aufruf der NPD gefolgt, in Hannover gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gegen den NDR-Reporter Julian Feldmann und andere zu demonstrieren. Vom Bismarckbahnhof zogen sie durch die Südstadt zum Haschee. Vor dem NDR-Funkhaus gab es eine Abschlusskundgebung. Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden und Parteien hatte zum Protest gegen die Demo der NPD ausgerufen. Rund 7000 Menschen waren an jenem Nachmittag gegen die Rechtsextremen auf die Straße gegangen.

Von Tobias Morchner