Hannover

Für den 23 Jahre alten Josip G. ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht Hannover eine rund zweijährige Leidenszeit glücklich zu Ende gegangen. Seit Anfang 2019 wurde der junge Mann verdächtigt, als Auszubildender bei der Postbank den heute 94 Jahre alten Rentner Rudi K. um mehr als 200.000 Euro gebracht zu haben. Das Verfahren endete am Donnerstag mit einem Freispruch.

Noch vor der eigentlichen Urteilsverkündung brach der junge Mann auf der Anklagebank in Tränen der Erleichterung aus. Doch die entscheidende Frage bleibt weiterhin ungeklärt: Wer hat Rudi K. den hohen Betrag abgenommen?

Mehr als 200.000 Euro fehlten

Der 94-Jährige hatte Mitte Dezember 2018 in der Postbank-Filiale in Langenhagen von seinem Konto 5000 Euro abgehoben. Anschließend verschloss er das Sparbuch in seinem Haus in der Wedemark wieder im Safe. Als er im März 2019 das nächste Mal für einen Grundstückskauf einen hohen dreistelligen Betrag bei der Postbank abheben wollte, stellte er fest, dass mehr als 200.000 Euro von dem Konto fehlten.

Die Recherchen der Bank ergaben, dass in der Zeit vom 20. Dezember 2018 bis zum 21. Februar 2019 insgesamt elfmal fünfstellige Beträge in bar vom Konto des Rentners in der Postbank-Filiale in Groß Buchholz abgehoben worden waren. „Ich bin noch nie in meinem Leben in der Geschäftsstelle in Groß Buchholz gewesen“, sagte Rudi K. am Donnerstag vor Gericht aus.

Bei den Ermittlungen der Polizei zum Verschwinden des Geldes fiel der Verdacht schnell auf den Auszubildenden Josip G. Der junge Mann war an allen Tagen, an denen Geld vom Konto des Rentners Geld abgehoben worden war, in Groß Buchholz eingesetzt. Er war zudem zum Teil allein an einer Kasse tätig, war dort auch mit den Zugangsdaten diverser Kollegen in dem elektronischen Kassensystem eingeloggt. Josip G. ließ vor dem Amtsgericht über seinen Anwalt Sascha Gramm erklären, er könne sich an keine der ihm vorgeworfenen Auszahlungen an Rudi K. erinnern.

Abhebung mit gefälschtem Sparkonto

Im Verlauf der Beweisaufnahme fand Amtsrichterin Svenja Tittelbach-Helmrich heraus, dass die Abhebungen vom Konto des Rentners offenbar mit einem gefälschten Sparbuch und einem gefälschten Personalausweis getätigt worden waren. Die Unterschriften und die Ausweisnummer auf den elf Auszahlungsbelegen unterschieden sich alle. Mitarbeiter der Postbank sagten aus, dass die Originalunterschriften und Ausweise der Kunden zwar eingescannt vorliegen würden, die Daten bei einer Abhebung aber nie abgeglichen würden. Es reichte bei der Postbank offenbar, die sogenannte Prüfziffer des betroffenen Kontos zu kennen, um an das Geld des Opfers zu kommen. „Da schlackern einem die Ohren“, sagte die Amtsrichterin.

Unmittelbar vor den Abhebungen vom Konto des 94-Jährigen hatten Mitarbeiter der Postbank-Filiale in Langenhagen ohne ersichtlichen Grund mehrfach Einblick in die Daten des Sparkontos von Rudi K. genommen. Einer der damaligen Angestellten, ein 32-Jähriger, der inzwischen als Versicherungskaufmann arbeitet, war in diesem Zusammenhang als Zeuge vor Gericht geladen. Er erschien mit seinem Rechtsanwalt und machte von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, um sich nicht selbst zu belasten.

Postbank erstattet Rentner Geld zurück

Nach dreistündiger Verhandlung unterbrach die Amtsrichterin die Beweisaufnahme für ein Rechtsgespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Anschließend erfolgte der Freispruch. „Herr G. ist das Opfer in diesem Fall“, sagte die Amtsrichterin. Er sei offenbar gezielt als unerfahrener Azubi ausgewählt worden, hat, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Auszahlungen an den Täter getätigt, hat aber nicht erkennen können, dass auch er hinters Licht geführt worden war. Die Postbank hat inzwischen reagiert und das entwendete Geld dem Rentner Rudi K, erstattet.

Von Tobias Morchner