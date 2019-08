Die Bewohner der Altstadt wollen nicht länger hinnehmen, dass ihre kostenpflichtigen Anwohnerparkplätze häufig von fremden Autos belegt sind. Ab 17 Uhr sei alles zugeparkt, berichten Anwohner in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Mitte. Allein in der Burgstraße habe der Ordnungsdienst 248 Knöllchen in nur drei Monaten verteilt.