Hannover

Eigentlich waren für einen Strafprozess am Amtsgericht, bei dem Hannovers prominentester Rocker Frank Hanebuth (55) und fünf Kumpane auf der Anklagebank sitzen sollten, in Juli und August 2020 schon drei Verhandlungstage angesetzt. Doch weil sich die Verfahrensbeteiligten im Vorfeld zusammensetzten und das Gericht derzeit Hauptverhandlungen mit vielen Köpfen aufgrund der Corona-Pandemie gerne vermeiden möchte, erließ die Staatsanwaltschaft fünf Strafbefehle mit Bewährungs- und Geldstrafen. Dabei bekam Hanebuth, der frühere Chef der hannoverschen Hells Angels, vier Monate Haft auf Bewährung auferlegt.

Munition auf dem Esstisch

Außerdem muss der 55-Jährige 1000 Euro Strafe an „Violetta“ zahlen, die Fachberatungsstelle für junge Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden. Dabei schlugen bei Hanebuth nicht nur eine Beihilfe zu Körperverletzung und Nötigung zu Buche, sondern auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei einer Durchsuchung seines Wohnhauses in der Wedemark hatten die Polizeibeamten im November 2018 zwei Elektroimpulsgeräte sowie 55 Schuss scharfe Munition gefunden: in einer Tasche, auf dem Esstisch und in einer Schreibtischschublade.

Anzeige

Die sechs angeklagten Männer hatten im April 2018 einen Werkstattbesitzer, der Tadeusz G. (45) 2500 Euro schuldete, auf seinem Firmengelände in Langenhagen aufgesucht; fünf von ihnen umringten den 41-Jährigen, während G. dem Schuldner drei Faustschläge verpasste, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Eine Überwachungskamera auf dem Betriebsgelände hielt das Geschehen fest, insofern war die Beweislast erdrückend.

Weitere HAZ+ Artikel

Vier weitere Beteiligte kassieren Strafen

G. wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt. Drei weitere Helfer des nachdrücklichen Geldeintreibens – es ging um Außenstände nach einem Verkehrsunfall und Mietzahlungen – bekamen Strafbefehle mit Geldstrafen zugestellt. Ali S. (34) soll wegen Beihilfe zu Körperverletzung und Nötigung 120 Tagessätze à 20 Euro zahlen, Reza Z. (46) 100 Tagessätze à 30 Euro und Jens B. (47) 80 Tagessätze à 30 Euro; ein Angeklagter kam mit einer Einstellung und 300 Euro Geldstrafe davon. Wenn die fünf Männer keinen Einspruch einlegen, sind die Strafbefehle rechtskräftig, ansonsten kommt es doch noch zu einer Verhandlung. Das Opfer soll bereits zwei Teilbeträge der geschuldeten 2500 Euro gezahlt haben.

Laut Strafprozessordnung kann die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Hauptverfahrens, aber noch vor dem ersten Verhandlungstermin einen Strafbefehlsantrag stellen, wenn „der Durchführung einer Hauptverhandlung (....) ein anderer wichtiger Grund entgegensteht“. „Der Infektionsschutz und die Gesunderhaltung aller Beteiligten sind solch ein wichtiger Grund, um eine frühzeitige Absprache zu versuchen“, sagte Gerichtssprecher Koray Freudenberg. Derzeit gebe es eine Reihe von Verfahren am Amtsgericht, die man auf diesem Weg verkürzen könne.

Von Michael Zgoll