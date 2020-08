Hannover

Es ist nicht einmal sicher, wann genau Margot K. aufhörte zu leben. Irgendwann über die Pfingsttage 2017 muss die 93 Jahre alte Frau an Hunger und Durst gestorben sein. Näher konnten Polizei und Staatsanwaltschaft den Todeszeitpunkt nicht ermitteln, denn niemand war über die christlichen Feiertage bei ihr in ihrer Wohnung in Oberricklingen.

Der ausgemergelte Körper wog, das wurde später in der Medizinischen Hochschule Hannover ermittelt, gerade noch 26 Kilogramm. Margot K. war zum Zeitpunkt ihres Todes „stark ausgetrocknet“, liest Staatsanwältin Kirsten Kretzschmar am Dienstag im Amtsgericht aus der Anklage vor. Die Organe entzündet, auf der Haut zum Teil eitrige Wunden. Der Angeklagte habe um den dramatisch schlechten Zustand gewusst und Margot K. doch im Stich gelassen. Darum soll er wegen gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen und Aussetzung verurteilt werden.

Ein Verbrechen

Im Fall von Jörg K. aus Hamburg, geboren in Hannover, ist das kein Vergehen mehr, bei dem auch eine Geldstrafe möglich gewesen wäre. Sondern es ist ein Verbrechen, denn der Angeklagte ist der Sohn von Margot K. und war zudem vom Gericht als ihr Betreuer bestellt worden. Ihm droht grundsätzlich mindestens ein Jahr Haft.

Der heute 73 Jahre alte Mann hätte sich also um seine Mutter kümmern müssen, doch er war – so steht es in der Anklage – nur an wenigen Tagen, manchmal nur wenige Stunden bei der dementen und pflegebedürftigen Frau. So auch, als die Mutter starb. Jörg K. pendelte aus Hamburg, wo er in den Sechzigerjahren nach der Bundeswehr hängen geblieben war.

Wer nur die Anklageschrift kennt, bekommt das Bild eines kaltherzigen Sohnes. Doch so jemand ist Jörg K. nicht, wie es scheint. „Es gibt ja Menschen, die immer gleich wissen, was sie machen müssen“, sagt der 73-Jährige. „Da zähle ich nicht zu.“ Sein Verteidiger Christoph Burchard formuliert es deutlicher. „Er ist kaum in der Lage, für sein eigenes Leben zu sorgen.“ Und doch war der gelernte Maschinenschlosser 2015 vom Gericht als Betreuer seiner Mutter bestellt worden. „Das war nicht die beste Idee – im Gegenteil“, findet der Anwalt.

Eimerweise Post nicht mehr geöffnet

„Er spricht viel, das Thema entgleitet ihm“: Jörg K. hatte vieles nicht im Griff. Quelle: Florian Petrow

Jörg K. hat finanzielle Probleme, hat sein Auto verloren. Er bekommt keine Rente, weil er nicht in der Lage ist, den Papierkram dafür zu erledigen. Es fällt ihm schwer, auf Fragen von Richter Laurin Osterwold und der Staatsanwältin halbwegs zusammenhängend zu antworten. „Er spricht viel, das Thema entgleitet ihm“, sagt sein Anwalt. Post hat er seit Jahren nur noch gelegentlich, zuletzt gar nicht mehr geöffnet – weder die Briefe an ihn, noch die Post für seine Mutter.

So kam es, dass K. in Untersuchungshaft genommen wurde, als er Ende 2019 nicht vor dem hannoverschen Amtsgericht erschien. Schon damals sollte die Hauptverhandlung beginnen, doch K. kannte den Termin nicht. Als Polizeibeamte in Hamburg den vom Amtsgericht Hannover beantragten Haftbefehl vollstreckten, hätten sie eimerweise ungeöffnete Post aus seiner Wohnung getragen, sagt Verteidiger Burchard. Sein Mandant sei guten Willens, aber nie geeignet gewesen für die ihm übertragene Aufgabe.

„Alles nicht toll“

Vor dem Amtsgericht Hannover muss sich Jörg K. wegen Vernachlässigung seiner Mutter verantworten. Quelle: Irving Villegas

Gelegenheiten, ihn rechtzeitig davon zu entbinden, wurden möglicherweise verpasst. Verteidiger Burchhard glaubt: weil die Überwachung der Betreuung durch die Behörden wohl nicht funktioniert habe. Eine Mitarbeiterin der Region Hannover habe noch wenige Wochen vor dem Tod von Margot K. einen Bericht an das Betreuungsgericht verfasst. Der Tenor sei gewesen: „Alles nicht toll, aber er gibt sich große Mühe.“ Es sei sauber und gebe genug zu essen. War im März 2017 noch alles in Ordnung?

Das sei wohl „etwas zu optimistisch“ gewesen, findet der Verteidiger. Das Betreuungsgericht habe schon vorher Zweifel an der Zuverlässigkeit gehabt. Sein Mandant sei nicht in der Lage gewesen, eine Aufstellung über die finanziellen Verhältnisse seiner Mutter anzufertigen, habe auf Schreiben nicht reagiert. Warum die Betreuung nicht beendet wurde, blieb am Dienstag offen.

Wäre es anders gekommen, hätte Jörg K. in der Vorweihnachtszeit 2016 möglicherweise eine fatale Entscheidung nicht treffen können. Damals nahm er seine Mutter aus dem Seniorenheim. Er sei nicht zufrieden gewesen, sagt K. Die Zimmerecken seien nicht ordentlich gekehrt gewesen, seine Blumen hätten zwei Wochen lang verwelkt in der Vase gestanden, seine Mutter habe sich wund gelegen. „Er wollte es besser machen“, erklärt Verteidiger Burchard. „Da hat sich mein Mandant geirrt.“ Der sagt: „Ich habe versagt.“

Schuldfähigkeit wird geprüft

K. gelang es nicht, ein anderes Heim zu finden, auch keinen ambulanten Pflegedienst. Er habe viel telefoniert – erfolglos. „Sie haben sich abspeisen lassen mit der Auskunft: keine Kapazitäten“, souffliert der Anwalt.

Seit Dienstag steht die Schuldfähigkeit von Jörg K. in Zweifel. Unter dem Eindruck der Hauptverhandlung schlug Staatsanwältin Kretzschmar vor, ein Gutachten darüber anfertigen zu lassen. Das bedeutet, selbst die Anklage hat Zweifel, ob K. die Verantwortung für den Tod seiner Mutter tragen kann. Nur wer trägt sie?

Von Karl Doeleke