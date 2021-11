Hannover

Die große Politik und die tägliche Rechtssprechung: Das Verfahren gegen Mustafa F. (28) wegen Besitzes von einem Gramm Marihuana wurde am Donnerstag im Amtsgericht Hannover auch zur politischen Bühne. Rechtsanwalt Matthias Steppuhn regte angesichts der nahenden Legalisierung der weichen Droge eine Einstellung des Verfahrens an. Schließlich plane die neue Bundesregierung „eine kontrollierte Abgabe von Cannabis in lizenzierten Geschäften“. Richter Michael Stüber erklärte: „Das hat nichts mit unserem Fall zu tun.“

Am 26. März 2021 war Mustafa F. mit Freundin (26) und Tochter (8) in Vahrenwald auf dem Weg zu seiner Mutter. Ein kaputtes Rücklicht veranlasste eine Polizeistreife, seinen Wagen zu kontrollieren. „Wir haben starken Marihuana-Geruch im Auto wahrgenommen“, sagte ein Beamter (27) aus. Der Angeklagte rückte nach Angaben des Polizisten daraufhin ein Gramm der Droge heraus.

Angeklagter verschwand mit schwarzer Tasche

Ein paar Augenblicke später schnappte er sich eine schwarze Tasche aus dem Auto und rannte davon. Da hatte der Polizist seine Personalien bereits aufgenommen. Kurze Zeit später kehrte F. ohne Tasche zurück. Als Erklärung gab der Angeklagte an, dass sich eine Haarbürste, ein T-Shirt und Schminke einer anderen Frau in der Tasche befunden habe. „Ich bekomme Riesenärger mit meiner Freundin, wenn sie das erfährt“, sagte er zum Polizisten.

Richter Stüber hatte erhebliche Zweifel an dieser Darstellung. Zumal auch der zweite Polizist einen starken Cannabis-Geruch im Auto bemerkt hatte. Aber die Auswertung der Handys und eine Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten brachten keine weiteren Hinweise auf einen Drogenhandel. Allerdings sagte Mustafa F. während der Polizeikontrolle zu seiner Freundin, dass sie zum Bahnhof Langenhagen fahren und „sich kümmern“ solle. Die Freundin verweigerte am Donnerstag die Aussage, sie muss sich schließlich nicht selbst belasten.

Richter stellt Verfahren gegen Geldbuße ein

Zwischendurch flammte zwischen Richter und Anwalt wieder die rechtspolitische Diskussion auf. „Ich bin nicht der Meinung, dass Cannabis ungefährlicher als Alkohol ist“, sagte Richter Stüber. Man müsse nur in die Niederlande schauen, um zu sehen, wohin die Legalisierung von weichen Drogen geführt habe. Im Nachbarland hat sich eine Drogenmafia gebildet, die Polizisten, Journalisten und Politiker bedroht und Killer auf sie ansetzt.

Der Drogenhandel konnte Mustafa F. nicht nachgewiesen werden. Das Verfahren wurde gegen Zahlung von 200 Euro an den Verein „Kleine Herzen“ eingestellt. Und das ist ein Riesenglück für den Angeklagten. Denn er stand wegen gefährlicher Körperverletzung unter Bewährung. Bei einer Verurteilung wegen Drogenhandels wäre die Bewährung mit Sicherheit widerrufen worden. Das hätte zwei Jahre Gefängnis für den Mann bedeutet.

Zum Schluss musste sich der Vater eines Kindes eine Standpauke des Richters anhören: „Sie wissen, wo Sie stehen. Und trotzdem fahren Sie mit Drogen im Auto durch die Gegend.“ Die Einstellung des Verfahrens sei ein Geschenk. „Mein Ziel ist es, Sie nicht ins Gefängnis zu bringen, sondern dass Sie straffrei leben. Sie können sich etwas aufbauen.“ Der Angeklagte erwiderte leise: „Das will ich auch.“

Von Thomas Nagel